Asistencia eléctrica: Familias de Arkansas podrán recibir hasta $200 para sus facturas

Miles de familias en Arkansas tienen la oportunidad de recibir hasta $200 dólares para ayudar a cubrir el costo de su servicio eléctrico, gracias a un programa de asistencia lanzado por el Dollar Energy Fund. Este esfuerzo busca proporcionar un alivio económico a los hogares de bajos ingresos que enfrentan el aumento en los precios de la energía.

El Programa de Asistencia para Servicios Públicos de Arkansas estará disponible desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026. Los interesados deben comunicarse directamente con su compañía eléctrica para iniciar el proceso, ya que las solicitudes se gestionan de manera individual y se priorizan según la urgencia de cada caso.

Los beneficiarios podrán recibir un único pago de hasta $200 dólares por ciclo, que se descontará directamente de su factura eléctrica. Es importante tener en cuenta que el apoyo se otorgará por orden de llegada y solo mientras haya fondos disponibles.

Prioridad para casos de emergencia

El programa se enfoca en atender situaciones de emergencia; sin embargo, es fundamental señalar que si el monto máximo no cubre la suspensión del servicio, la solicitud será rechazada. En tal caso, el solicitante recibirá una notificación indicando que debe realizar un pago adicional para calificar.

Para ser elegible para este beneficio, el ingreso bruto familiar no debe superar el 200% del nivel federal de pobreza. Esto significa un límite máximo de $2,608 dólares mensuales o $31,300 anuales para una persona sola, y $9,025 mensuales o $108,300 anuales para un hogar de ocho miembros. Por cada persona adicional en el hogar, se suman $917 dólares al mes y $11,000 al año al límite permitido.

Los solicitantes deberán presentar comprobantes de ingresos y residir en una vivienda privada, excluyendo edificios con servicio eléctrico compartido o uso comercial. Además, es necesario que los beneficiarios soliciten primero todos los programas federales disponibles antes de acceder al subsidio estatal. Con la posibilidad de solicitar asistencia y cumplir con los requisitos establecidos, muchas familias en Arkansas podrán encontrar un respiro ante las crecientes dificultades económicas.