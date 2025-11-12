¡Saime aclara el proceso! Así puedes corregir errores migratorios en tu registro oficial

NOTAS RELACIONADAS
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió recientemente una guía práctica para los ciudadanos que presenten inconsistencias en su registro de entrada o salida del país. El objetivo de este procedimiento es permitir la corrección de errores migratorios y garantizar que la información almacenada en el sistema sea precisa, evitando retrasos o bloqueos al momento de realizar nuevos trámites.
Quienes se encuentren en el territorio nacional y necesiten corregir un error relacionado con su ingreso al país deben acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano en Caracas. El Saime indicó que los usuarios deben presentar los siguientes documentos:
-
Cédula de identidad vigente.
-
Pasaporte con el sello de entrada visible.
-
Documentos verificados al momento de ingresar al país.
Una vez entregados estos requisitos, el funcionario del organismo se encargará de revisar los datos y proceder con la modificación correspondiente.
Asimismo, para los venezolanos que se encuentran fuera del país, el Saime permite que un familiar directo o cónyuge realice el trámite en su nombre. Entre los familiares autorizados se incluyen padres, madres, hijos mayores de edad, abuelos o hermanos. En estos casos, la persona encargada debe presentar los documentos solicitados junto con una autorización simple o apostillada, según corresponda, además de copias de las cédulas y actas que demuestren el vínculo familiar.
Errores de salida y requisitos adicionales del Saime
Cuando el error migratorio está relacionado con la salida del país, el proceso requiere una documentación más amplia. El solicitante o su representante deberá consignar:
-
Copia del acta de nacimiento del interesado y del solicitante.
-
Copia de cédula de ambos.
-
Copia de los datos biográficos del pasaporte.
-
Autorización simple o apostillada, según el caso.
Si el trámite lo realiza un cónyuge, será necesario presentar además una copia certificada del acta de matrimonio. En caso de no poseer pasaporte o sellos de entrada o salida, el Saime informó que se debe cancelar un arancel en los puntos de venta habilitados.