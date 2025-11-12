¡Saime aclara el proceso! Así puedes corregir errores migratorios en tu registro oficial

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) difundió recientemente una guía práctica para los ciudadanos que presenten inconsistencias en su registro de entrada o salida del país. El objetivo de este procedimiento es permitir la corrección de errores migratorios y garantizar que la información almacenada en el sistema sea precisa, evitando retrasos o bloqueos al momento de realizar nuevos trámites.

Quienes se encuentren en el territorio nacional y necesiten corregir un error relacionado con su ingreso al país deben acudir a la Oficina de Atención al Ciudadano en Caracas. El Saime indicó que los usuarios deben presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad vigente.

Pasaporte con el sello de entrada visible.

Documentos verificados al momento de ingresar al país.

Una vez entregados estos requisitos, el funcionario del organismo se encargará de revisar los datos y proceder con la modificación correspondiente.

Asimismo, para los venezolanos que se encuentran fuera del país, el Saime permite que un familiar directo o cónyuge realice el trámite en su nombre. Entre los familiares autorizados se incluyen padres, madres, hijos mayores de edad, abuelos o hermanos. En estos casos, la persona encargada debe presentar los documentos solicitados junto con una autorización simple o apostillada, según corresponda, además de copias de las cédulas y actas que demuestren el vínculo familiar.

Errores de salida y requisitos adicionales del Saime

Cuando el error migratorio está relacionado con la salida del país, el proceso requiere una documentación más amplia. El solicitante o su representante deberá consignar:

Copia del acta de nacimiento del interesado y del solicitante.

Copia de cédula de ambos.

Copia de los datos biográficos del pasaporte.

Autorización simple o apostillada, según el caso.

Si el trámite lo realiza un cónyuge, será necesario presentar además una copia certificada del acta de matrimonio. En caso de no poseer pasaporte o sellos de entrada o salida, el Saime informó que se debe cancelar un arancel en los puntos de venta habilitados.