El Clásico y muchos premios: 1xBet organizó una celebración en el partido del Caracas FC

Suscríbete a nuestros canales

Los Rojos del Ávila siempre luchan desde el primer hasta el último segundo, deleitando a sus aficionados con un juego emocionante y buenos resultados. El equipo sigue recibiendo el apoyo incondicional de su patrocinador oficial, la empresa global 1xBet.

El 5 de noviembre, durante otra jornada del torneo Clausura, fuimos testigos del Clásico del fútbol venezolano: el Caracas FC recibió a su archirrival, el Deportivo Táchira. El partido fue muy reñido y terminó en empate 0-0. Mientras los equipos se enfrentaban en el campo, 1xBet reunió a los aficionados en la zona de aficionados de la marca, donde pudieron conectar, compartir sus emociones y, por supuesto, llevarse a casa un montón de premios.

Entre las actividades se encontraba un innovador formato de entretenimiento, un fotomatón con realidad aumentada. Todos tuvieron la oportunidad de aparecer en una foto junto a sus jugadores favoritos del Caracas FC y recibir fantásticos regalos.

Para los aficionados al divertido y juvenil juego Fun Pong, 1xBet habilitó una zona especial con dos mesas. Los seguidores se lo pasaron en grande, animándose unos a otros mientras intentaban lanzar una pelota de ping-pong dentro de vasos de plástico. Los participantes más precisos recibieron estupendos premios.

Los amantes de esta disciplina pudieron sentir la emoción de una emocionante lotería. Todos los que se suscribieron a la página de Instagram de 1xBet tuvieron tres oportunidades de ganar un codiciado cupón ganador.

Ese día se sortearon un gran número de premios, entre los que se incluían códigos promocionales para bonificaciones de 1xBet, entradas para el próximo partido del Caracas FC y un montón de productos de la marca, como banderas, guantes, pelotas, imanes, gorras, camisetas y mucho más. Además, todos los que realizaron un depósito recibieron un regalo especial: una pelota firmada por los jugadores del Caracas FC.

La zona para aficionados de 1xBet atrajo a una gran multitud de seguidores, todos ellos entusiasmados con la variedad de actividades. Todos los invitados fueron recibidos y despedidos por elegantes azafatas, un detalle que los visitantes apreciaron especialmente.

La marca de confianza sigue demostrando su compromiso con la gran tradición futbolística de Los Rojos del Ávila, organizando regularmente eventos a gran escala para los aficionados del equipo.

Sigue los partidos de tu club favorito con 1xBet, ¡anima al Caracas FC tanto en las gradas como en línea! Para los verdaderos aficionados, la plataforma de la marca cuenta con un juego de tragamonedas único dedicado al querido equipo. Si te apasionan Los Rojos del Ávila, ¡no te lo pierdas!

Ten en cuenta que esta actividad puede ser emocionante, pero 1xBet anima a las personas mayores de 18 años a jugar de forma responsable.