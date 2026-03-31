¡Legado de campeón! El linaje de Constructor White debutará en el 5y6 de La Rinconada

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El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció este lunes la programación de la reunión número 15 a través de sus redes sociales. La jornada, que se celebrará este domingo 5 de abril en La Rinconada, cuenta con una cartelera de 13 competencias en el marco del primer meeting de 2025.

La sexta válida para el juego del 5y6 Nacional reúne a caballos nacionales e importados de cuatro y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.300 metros. Un total de 14 ejemplares integran la nómina oficial de inscritos para la carrera de los acumulados y buscarán la premiación adicional de $27.040.

Por el puesto de pista 12 saldrá un ejemplar debutante con el nombre de Charlie, un producto del legendario semental Constructor White en Mimina’s Team, será montado por el joven jinete Yamper González y preparado por el efectivo trainer Riccardo D’Angelo.

Pedigree de lujo: Herencia ganadora

Constructor White (padre)

La descendencia de Constructor White mantiene vigente su nombre en La Rinconada gracias a corredores de la talla de Bunker, Wabi Sabi, Mo Cuishle y Don Mario. Pese a su muerte el 13 de enero de 2025, el hijo del campeón Tapit proyecta su influencia en el óvalo de Coche a través de ganadores como Gerseb, Fantastic Shot y Miss Ducati, quienes defienden su linaje en cada jornada.

Mimina’s Team (madre)

La yegua castaña, ganadora de una carrera en ocho intentos en territorio estadounidense, representó los colores del Grupo 7C Racing Stable. Tras su paso por la cuadra de José Francisco D’Angelo, inició su trayectoria en la reproducción y es madre de Miss Ducati (actualmente cumple campaña en La Rinconada). Por lo tanto Miss Ducati es hermana completa del mencionado debutante.

Uncle Mo (abuelo materno)

El legado de Uncle Mo trasciende su muerte a finales de 2024. Su impacto inicial en la cría arrojó números históricos: 28 ganadores de 73 hijos presentados en su primer ciclo. Sus mejores productos han sido Mo Donegal en el 2022, ganador del Belmont Stakes G1, Arabian Knight, vencedor del Pacific Classic Stakes G1, en el 2023 en Del Mar y la yegua Adare Manor, ganadora del Clement Hirsch Stakes G1, el Santa Margarita Stakes G2 y el Aplle Blossom Handicap G1 en Oaklawn Park.

Al mismo tiempo los hijos de Uncle Mo están presente en La Rinconada como la yegua Etna’s Napper, el ejemplar Zio Mio que, como dato curioso también debutará en esta misma válida del día domingo, entre otros.

Trabajos previos en La Rinconada

El 21 de marzo el pupilo de D’Angelo marcó 50 segundos exactos para 800 metros, en silla, fenómeno con remate de 12.1.

El más reciente fue el sábado 28 de marzo, detuvo el crono en 48.3 para el mismo tiro de 800 metros, en silla, más 1/2 cuerpo dio con pony, cómodo.