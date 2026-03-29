¡A disfrutar en Semana Santa! Conoce los dividendos oficiales del 5y6 y cuánto cobrarán los ganadores

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Marzo se despidió este domingo 29 con la realización de la reunión 14 en el hipódromo La Rinconada, por lo que reafirmó el éxito del 5y6 Nacional. La jornada contó con 12 competencias sin pruebas selectivas de Grado.

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó por octava ocasión consecutiva un monto sellado de Bs. 447.815.060,00, de los cuales Bs. 62.694.108,40 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs. 241.820.132,00.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

En el inicio del 5y6, la yegua Linda Bizkaia, conducida por Jaime Lugo Jr., y presentada en óptimas condiciones por Fernando Parilli Tota, pues agenció un tiempo de 81.2 para los 1.300 metros. Su victoria en la primera válida reportó un dividendo de Bs. 460,61 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, Calgary fue el ganador, bajo la conducción de Jhonathan Aray y preparado por Gabriel Márquez, registró un tiempo de 79,2 para los 1.300 metros. Su victoria representó un dividendo en taquilla de Bs. 129,90 a ganador.

En la tercera válida del 5y6, la cuatroañera Fabi Luna se alzó con la victoria en su debut, montada por el látigo Oliver Medina y el entrenamiento de Jesús Antonio Romero, la nacida y criada en el Haras El Centauro, devolvió un dividendo de Bs. 2.558,81 a ganador.

Mientras que, en cuarta válida fue para la seisañero Gabo White. El pupilo de Jefferson Rivas contó con la monta de Félix Márquez, registró una marca de 81 segundos exactos para el recorrido de 1.300 metros. El triunfo del ejemplar abonó Bs. 291,93 a ganador.

Asimismo, Base Armador es el vencedor de la quinta válida, por lo que agenció un tiempo de 74,1 para el trayecto de 1.200 metros, resultado que arrojó un dividendo de Bs. 193,14 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que Acanelada sentenció la victoria, por lo que abonó un dividendo de Bs. 404,79 por concepto de ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 14 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (16622) y cada uno pagó un total de Bs. 3.734,04, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (392), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 610.721,94, al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $1.294,72.