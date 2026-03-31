Kylie Jenner lleva un sensual bikini en el "Paraíso"

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Kylie Jenner es una figura de mucha moda y marcas importantes que lleva en eventos, viajes y hasta en la playa. Recientemente, la modelo y empresaria, se fue a un increíble lugar, donde no dudo en mostrar sus curvas en bikini.

Pura sensualidad

Jenner posteó un carrusel de imágenes luciendo muy sexy bajo el sol.

El bikini con detalles de encaje en color neón, hizo su trabajo de entallar a la perfección el cuerpo de la estadounidense.

el solo, cielo azul, mar cristalino y belleza de la joven, dieron unas postales increíbles que ha enamorado al público, acumulando hasta el momento 3,1 millones de me gusta en Instagram.

Sin nada de maquillaje, cabello al descuido y pequeños accesorios fueron parte de look tropical que llevó la madre de dos pequeños llamados, Stormi y Aire.

El lugar se ha convertido en el favorito de la nacida el 10 de agosto de 1997 en California, ya que en los últimos días ha estado posteando fotografías en la playa, en la compañía de su familia.