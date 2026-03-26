Reconocida modelo de Victoria's Secret expone su figura en bikini

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Hablar de la modelo Candice Swanepoel es mencionar las palabras belleza, actitud y una gran figura. Recientemente la rubia publicó unas imágenes luciendo radiante en bikini.

Impactando en redes

Con su cabellera suelta, piel bronceada y maquillaje suave, la celebridad sudafricana dejó sin aliento al público en su Instagram.

Las imágenes llegan como parte de la nueva colección para Victoria's Secret, que destaca por tener bañadores negros, rojos y estampados de animal print.

La casa de moda, una vez más confía en la belleza de la modelo para una colección única y llena de comodidad.

Candice sacó su lado más sensual posando sería y misteriosa, muy al estilo playero.

Trabajo de años con la marca

"Tropic of c X Victoria's Secret", es el nombre de la colección que ya recibe muchos comentarios de mujeres que los quieren para llevarlos en la playa, y al mismo tiempo lucir radiantes.

Swanepoel es una consentida de la marca estadounidense, no solo desfilando en múltiples veces, sino también realizando comerciales, campañas publicitarias, haber llevado el popular fantasy bra y ser un ángel oficial.

Sus 20,4 millones de seguidores en Instagram no dudaron en llenar la imagen de halagos para la angelita, por su esbelta y tonificada silueta.