¡Aunque usted no lo crea! Eliseo Ruiz es tendencia en “X” por lo ocurrido este martes en Parx Racing

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En el hipódromo de Parx Racing, situado en Bensalem, Pensilvania, se realizó este martes 31 de marzo una jornada que incluyó once carreras. En este circuito estadounidense, sucedió algo sin precedentes que rara vez se ve en la conducción de un ejemplar pura sangre de carreras.

¿Qué pasó en la novena carrera con el jockey Eliseo Ruiz?

La novena carrera de la programación fue destinada a un Allowance por $50,000 en una distancia de 1,200 metros para yeguas adultas. Seis tomaron parte en ella. Bailout Billy, montado por Eliseo Ruiz de Puerto Rico, tomó el mando de la prueba a aproximadamente 600 metros de la meta. El jinete que tenía el control de su ejemplar iba en sus estribos muy a gusto.

A doscientos metros del final, la hija de Weiglia se encontraba "galopando" el cotejo. Ruiz, al mirar hacia su derecha, vio a Cocktail Humor con Mychel Sánchez acercándose rápidamente. No obstante, Eliseo se quedó inmóvil sobre su cabalgadura y pudo observar cómo Cocktail Humor le pasó por un lado y venció a la pensionada de Guadalupe Guerrero por cabeza.

Esto provocó una reacción en cadena por parte de los usuarios de las redes sociales, en especial “X” (antes Twitter), que explotaron con diversos comentarios sobre la conducción del jinete Eliseo Ruiz.

Esto dice el Chart o Footnotes de Equibase:

El portal web Equibase, en el Chart o Footnotes, en la hoja oficial del resultado de la carrera, destaca lo siguiente sobre el resultado: “BAILOUT BILLY se despegó al principio, se abrió en la curva, continuó bien con una conducción suave y luego fue acorralado cerca de la meta”.

¿Quién es Eliseo Ruiz?

Eliseo Ruiz, nativo de Puerto Rico, cumple su cuarta campaña en Estados Unidos. Su primer año en el 2023, fue galardonado por PTHA/PARX como Leading Apprentice Jockey (Jockey Aprendiz del Año) en Parx Racing, donde sumó 68 victorias en la temporada, de las cuales 48 fueron en el circuito Pensilvania.

Eliseo es ganador de 303 carreras, de las cuales ocho han sido en carreras de stakes, ninguna de grado. Acumula más de 11 millones de dólares para sus conexiones. En la presente campaña lleva 23 triunfos en 91 presentaciones.