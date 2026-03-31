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Este jueves inicia el Royal Palm Meet con nueve carreras en Gulfstream Park

Entre sus novedades está la llegada del jockey venezolano Samy Camacho y el regreso de Paco López

Por

Saúl García
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 01:48 pm
Este jueves inicia el Royal Palm Meet con nueve carreras en Gulfstream Park
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Luego de una gran temporada de invierno- primavera en el hipódromo de Gulfstream Park co la celebración del Champioship Meet que finalizó el pasado domingo, ahora el óvalo de Hallandale Beach se prepara para dar inicio a una nueva edición del Royal Palm Meet a partir de este jueves con una programación de nueve carreras a partir de las 12:50 del mediodía.

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La primera prueba del meeting que tendrá una primera semana de cuatro días de competencias, será a partir de las 12:50 del mediodía, en donde se correrá un Maiden Claiming de $36.000 para potros de tres años en un recorrido de 1.600 metros (grama) participarán 11 tresañeros.

Dicha prueba tendrá la presencia de dos entrenadores y tres jockeys venezolanos, mediante la presencia de los trainers Antonio Sano y José Francisco D’Angelo, mientras que los látigos a participar serán Samuel Marín, Samy Camacho y el aprendiz Yolber Torres.

Sano hará correr a dos ejemplares en dicha prueba, el primero de ellos, con el número uno en la gualdrapa, Rudi, con la monta del criollo Samuel Marín, y Star of de Gun, también con el criollo Samy Camacho.

Mientras que “Kikito” D’Angelo firmó las presentaciones de Hotter than Dem con el boricua Miguel Ángel Vásquez en el lomo y Henry’s Buddy con Jorge Ruiz en el sillín, por su parte, el aprendiz sensación, Yolber Torres montará a Surfer’s Joy.

La carrera más importante de la primera fecha del Royal Palm Meet será la sexta del programa donde se disputará un Maiden Special Weight de $68.000 reservada para purasangres de tres y más años, en un recorrido de 1.000 metros (grama) y correrán un total de ocho purasangres.

El jockey campeón del Royal Palm Meet del 2025 fue el boricua Edgar Zayas mientras que el entrenador más ganador fue Saffie Joseph Jr.  

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