Saime activa jornada de Verificación de Datos: Requisitos que venezolanos y naturalizados deben saber

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha iniciado una jornada especial de Verificación de Datos para actualizar la información de los ciudadanos venezolanos y naturalizados. Este procedimiento es clave para garantizar que futuros trámites de identificación, como la renovación de cédulas y la emisión de pasaportes, se realicen de manera eficiente y sin retrasos.

La jornada está dirigida exclusivamente a venezolanos y naturalizados que residan en el país, priorizando el grupo de ciudadanos con números de cédula comprendidos entre 22 y 32 millones. La atención se realiza de manera presencial en oficinas del Saime, muchas veces sin necesidad de cita previa, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Requisitos esenciales para participar en esta jornada del Saime

Los requisitos solicitados para la Verificación de Datos son sencillos, aunque es recomendable llevar los documentos originales junto con las copias. Entre ellos destacan:

Copia de la cédula de identidad laminada.

Venezolanos por nacimiento: copia del Acta de Nacimiento legible.

Venezolanos naturalizados: Certificación de Naturalización o copia de la Gaceta Oficial correspondiente.

Procedimiento paso a paso

Es importante resaltar que el proceso de verificación se realiza directamente en las oficinas del Saime y consta de varias etapas:

Confirmar si el número de cédula está dentro del rango convocado. Acudir a la oficina más cercana. Entregar los documentos requeridos. Revisión y corroboración de la información por parte del funcionario. Captura de huellas dactilares para actualizar los datos biométricos. Recepción de la confirmación de que la información ha sido validada correctamente.

El Saime recuerda que la Verificación de Datos es un trámite personal e intransferible; nadie puede realizarlo en lugar de otra persona. La actualización exitosa de la información garantiza que los próximos trámites, como la renovación de cédulas o la solicitud de pasaportes, se realicen sin demoras ni contratiempos. Quienes no cumplan este procedimiento podrían enfrentar retrasos importantes.