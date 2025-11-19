USCIS define los únicos documentos válidos para renovar el permiso de trabajo en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció los nuevos lineamientos para la renovación del Documento de Autorización de Empleo (EAD) en 2025. Esta medida afecta a los trabajadores migrantes que necesitan mantener su permiso vigente para continuar laborando legalmente en el país.

El primer requisito para iniciar la renovación sigue siendo la presentación del Formulario I-765, completo y firmado, USCIS recomienda enviar la solicitud al menos 180 días antes de la fecha de vencimiento del EAD vigente. Además, los solicitantes deben incluir la tarifa correspondiente, salvo en casos de exención aprobada, dicho formulario es indispensable para la revisión y aprobación de la autorización laboral.

Documentos que USCIS aceptará exclusivamente en 2025

Para el ciclo de 2025, la agencia federal determinó que solo ciertos documentos serán válidos para renovar el EAD:

Formulario I-765 debidamente llenado y firmado.

Copia del Formulario I-94, pasaporte vigente o documento internacional de viaje válido.

Copia del último EAD emitido.

Dos fotografías tipo pasaporte recientes.

Formulario G-28 si se cuenta con representante legal.

Comprobante de pago de tarifa o constancia de exención aprobada.

De manera que, cualquier documento que no forme parte de esta lista será rechazado automáticamente, dejando la solicitud fuera del proceso.

El EAD es requerido principalmente por solicitantes de asilo, beneficiarios de estatus temporal protegido y otros grupos con permisos humanitarios. Por el contrario, los residentes permanentes legales (titulares de green card) y ciertos no inmigrantes que ya tienen autorización de trabajo con un empleador específico no necesitan renovarlo, ya que su estatus les permite laborar sin un EAD adicional.

Foto: USCIS

En caso de pérdida, robo o deterioro del documento, el solicitante debe presentar un nuevo Formulario I-765 y pagar la tarifa correspondiente. Sin embargo, si el error es responsabilidad del USCIS, la agencia reemplazará el EAD sin costo adicional siempre que se devuelva el documento defectuoso con una nota explicativa.

Es muy importante saber que no tramitar la renovación con anticipación puede impedir que los migrantes continúen trabajando legalmente, afectando contratos y salarios.