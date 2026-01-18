La picante fotografía de Miguel Moly y su novia Elymar Zurita

Suscríbete a nuestros canales

En más de una ocasión Miguel Moly y su novia Elymar Zurita han sido el centro de atención en las redes sociales al mostrar con transparencia su relación a través de viajes, salidas y complicidad musical,ya que ambos comparten la música como pasión.

Para esta oportunidad sus seguidores en Instagram estallaron en los comentarios de su más reciente publicación al compartir una fotografía “picante” y sugerente en un día de playa.

Miguel Moly y su novia suben la temperatura

A través de un post compartido hicieron público una foto donde se ve al merenguero al volante de un bote posando su mano en el glúteo de ella; por su parte, Elymar aparece sentada en sus piernas con una pose provocativa.

Si bien no es la primera vez que ocurre algo así con la parejita, en el pasado han sido protagonistas de postales sugerentes que también demuestran la química existente en el noviazgo.

Las opiniones de sus seguidores fueron la orden del día, unos alabando el cuerpo de Zurita, quien se mantiene en forma y con curvas, mientras otros apuntaron directamente al cantante, asegurando lo bueno que es guardar dinero para tener una mujer así a su lado, sin embargo, estos comentarios causaron controversia en algunos fanáticos.

“Por eso que siempre digo hay que guardar para la vejez”, “Claro eso lo hace el dinero, sino ahí estuviese otra de su edad, y esas imágenes no son acta niños para que admiran al Rey del Merengue” y “Lo importante de hacer plata de joven jajajajaja”, es lo más destacado en el post.