Rostros familiares engalanan la programación hípica de este fin de semana

El calendario hípico venezolano ofrece una cartelera de tres días consecutivos para el deleite de la afición. La acción inicia este viernes en La Rinconada, se traslada el sábado al óvalo de Valencia y concluye el domingo nuevamente en la capital. Más allá de los ejemplares, el foco de atención se posa sobre el regreso de dos profesionales del látigo: Edgar Guedez y Estewar Rondón.

Edgar Guedez: una agenda completa en tres hipódromos

El jinete Edgar Guedez asume el reto de cumplir compromisos en cada una de las jornadas programadas. Su última aparición en el óvalo de Coche fue el 11 de mayo de 2025 sobre la yegua Princesa Valentina. Durante ese año, acumuló 17 participaciones, aunque la victoria le resultó esquiva.

Su historial en el Hipódromo de Valencia muestra un matiz distinto; su éxito más reciente en el centro del país ocurrió el 17 de agosto de 2024 con el ejemplar La De Nino, bajo la preparación de Ewin Pimentel.

Para este fin de semana, su lista de montas es la siguiente:

Viernes (La Rinconada): Wyoming Girl (2) y Yenkee Lake (9).

Sábado (Valencia): Catire Jr. (6).

Domingo (La Rinconada): My Flying Mate y Giulia.

Estewar Rondón: del trabajo matutino a las pruebas públicas

Por su parte, Estewar Rondón marca su retorno con dos compromisos de relevancia. Rondón es una figura conocida en las mañanas de traqueos por su labor como galopador de confianza en la cuadra de Riccardo D’Angelo.

Su trayectoria en competencias oficiales ha sido breve en los últimos tiempos, con un registro de apenas una actuación durante el año 2020. En esta nueva etapa, el profesional buscará capitalizar las oportunidades con Mamita Linda el viernes y El Trueno en la jornada dominical.

Expectativa por el resurgimiento: La Rinconada

El regreso de estos jinetes añade un matiz de interés adicional a las programaciones de este fin de semana. Ambos profesionales buscan un nuevo impulso en sus trayectorias y el respaldo de los entrenadores para consolidar su presencia en las estadísticas del 2026. La suerte está echada en este esperado reencuentro con la pista.