Maratón CAF 2026: Conoce las calles y avenidas que estarán cerradas este 8 de febrero

(19 de enero de 2026). El Maratón CAF Caracas 2026 entra en su fase final. El próximo domingo 8 de febrero, las calles de Caracas serán el escenario de la décima edición de esta carrera que reunirá a 10 mil corredores para las distancias de 21K, 42K y por primera y única vez 10K,consolidando este evento como uno de los más importantes del calendario atlético nacional e internacional.

El Maratón CAF Caracas 2026 contará con una logística de alto nivel: 29 puntos de hidratación(20 de agua y 9 de Gatorade), 2 puntos con geles energéticos, 8 estaciones de atención médica, más de 50 puntos de animación, 460 voluntarios desplegados por toda la ruta y elapoyo de más de 2000 efectivos de organismos de seguridad ciudadana. Todos estos elementoselementos permiten garantizar la seguridad y acompañamiento de los atletas, manteniendo la excelencia que caracteriza a esta competencia.

La entrega de kits para los corredores, que incluye la camiseta oficial Adidas, la gorra y el dorsal con su número de participación, se realizará en el nivel Eventos del Centro Comercial Líder, los días viernes 6 de febrero, de 11:00 a.m. a 7:30 p.m., y sábado 7 de febrero, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El domingo 8 de febrero el Parque Sucre Los Caobos, punto de salida de la carrera, contará con acceso libre para todo el público, incluidos los familiares y amigos de corredores, exclusivamente por la Plaza de Los Museos. Por su parte, la entrada por Plaza Venezuela estará reservada para los corredores con número, sin importar la distancia para la que se inscribieron.Este mismo punto servirá de salida para que los corredores de la distancia 10K se ubiquen en su corral.

Las calles que forman parte de la ruta están ya debidamente señalizadas conbanderolas informativas. Asimismo, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- ha difundido por sus canales oficiales los horarios de cierre de calles en distintos puntos de la ciudad. Estos cierres serán a partir de las 5:00 a.m. en el oeste de la ciudad y 6:00 a.m. en el este, con una apertura progresiva del tránsito a medida que avance la carrera.

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- reiteró la invitación a los ciudadanos a sumarse como animadores, para convertir a Caracas en un punto de encuentro para el deporte, la integración y la vida activa y apoyar a los atletas en la calle a alcanzar sus metas.

A continuación, detallamos las vías y accesos cerrados:

1. Accesos desde la Av. Baralt hacia la Av. Oeste 6

2. Accesos desde la Av. Sucre hacia la plaza O'Leary

3. Accesos al puente de Los Leones desde el norte y oeste

4. Accesos desde el Hospital Pérez Carreño a la Av. O’Higgins

5. Todos los accesos a la redoma La India

6. Accesos desde la Cota 905

7. Accesos desde la Av. Sur 5 hacia Roca Tarpeya

8. Av. Fuerzas Armadas hasta la Av. Victoria

9. Accesos hacia la Av. Victoria (sentido este) desde la Av. Nueva Granada

10. Accesos a los estadios desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes”

11. Accesos desde Ciudad Banesco a la prolongación Av. Las Acacias

12. Cierre total de la Av. Las Acacias entre Av. Casanova y Av. Solano

13. Accesos a la Av. Venezuela (Bello Monte) desde la autopista “Gran Cacique Guaicaipuro jefe

de jefes”

14. Accesos desde la Av. Pichincha hacia la Av. Casanova

15. Acceso desde la Av. Libertador hacia El Rosal

16. Acceso a Chacaíto desde la autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes”

17. Acceso desde la Av. ppal de Bello Monte hacia la Av. ppal de Las Mercedes

18. Acceso desde Chacaíto a la Av. Lazo Martí

19. Acceso desde la Av. Veracruz hacia la Av. ppal de Las Mercedes

20. Acceso desde la autopista de Prados del Este hacia el paseo Enrique Eraso

21. Acceso desde el edificio de canalizaciones a la Av. Araure 22. Retorno desde la Av. Río de

Janeiro a la Av. Araure

23. Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor de Caurimare

24. Acceso desde la Av. Trieste (Los Ruices Sur) a la Av. Río de Janeiro

25. Acceso desde la Av. Trieste (La California Sur) a la Av. Río de Janeiro

26. Accesos a la Av. Río de Janeiro desde el distribuidor El Llanito

27. Av. ppal de Macaracuay a la altura del distribuidor Macaracuay

28. Acceso hacia La California y Macaracuay (Av. San Francisco) desde la autopista "Gran

Cacique Guaicaipuro jefe de jefes”

29. Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde Petare

30. Acceso a la Av. Francisco de Miranda (sentido oeste) desde la Av. Sucre de Los Dos

Caminos

31. Acceso a la Av. Francisco de Miranda desde la Av. ppal del Country Club

32. Accesos desde la UCV a la Plaza Venezuela

33. Accesos desde la Autopista "Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes" Venezuela

(Bicentenario) y a la Av. Casanova

34. Accesos desde Los Caobos y Quebrada Honda hacia el Paseo de la Resistencia Indígena

(antiguo Paseo Colón)

35. Acceso desde la autopista “Gran Cacique Guaicaipuro jefe de jefes” al Paseo de la

Resistencia Indígena (antiguo paseo Colón)

36. Paseo de la Resistencia Indigena (antiguo Paseo Colón) en ambos sentidos (desde el 18 de

marzo a las 8:00 a.m. hasta el 19 de marzo a las 4:00 p.m.)

Vías y conexiones libres en sentido este-oeste / oeste -este

1. Autopista “Gran Cacique Guaicaipuro Jefe de Jefes”

2. Avenida Rómulo Gallegos

3. Avenida Libertador

4. Avenida Urdaneta

5. Avenida Andrés Bello

6. Avenida Sucre (desde el final de la avenida Urdaneta)

Vías y conexiones libres en sentido norte-sur / sur-norte

1. Autopista Valle-Coche

2. Autopista Prados del Este

3. Avenida principal de Los Ruices

4. Distribuidor Santa Cecilia (salida autopista Parque del Este) hacia los Dos Caminos

5. Autopista Caracas – La Guaira

Pasos libres norte-sur (bajo elevados)

1. Paso libre por debajo del elevado de Los Dos Caminos (Parque del Este)

2. Paso libre por debajo del elevado de Los Ruices

Pasos controlados por autoridades

1. Avenida San Martín con Avenida Morán (Bloque de Armas)

2. Distribuidor de La Bandera hacia Santa Mónica (ambos sentidos)

3. Paso controlado hacia el Hospital Clínico Universitario

4. Acceso a rampa de la autopista “Gran Cacique Guaicaipuro Jefe de jefes” desde el Paseo

Enrique Eraso

5. Avenida Principal de El Cafetal con calle Araure

6. Paso desde La California Norte hacia la Av. Sanz (sentido norte)

7. Av. Luis Roche con Av. Francisco de Miranda (sentido norte)

8. Av. San Juan Bosco con Av. Francisco de Miranda (sentido sur)

9. Av. Elice con Avenida Francisco de Miranda (sentido norte)

Para mayor información sobre el Maratón CAF 2026, rutas y cierres viales, pueden consultar la

página web oficial: www.caf.com/maratoncaf.

CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el