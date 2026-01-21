Champions League: Barcelona obligado a ganar para seguir en la élite

Suscríbete a nuestros canales

FC Barcelona está en un momento clave de la edición 2025-26 de la UEFA Champions League. Necesitan ganar sí o sí para mantenerse dentro de la élite en la competición europea. Pese a sus malos resultados como visitante, deben superar al Slavia Praga para ser de los mejores ocho.

El Barca está urgido de una victoria contra el Slavia Praga por la Jornada 7 de la Champions. Un triunfo contundente, con goleada incluida al equipo de la República Checa lo mete de lleno en la pelea por clasificar entre los 8 mejores y evitar la ronda de los 16avos de Final.

Los blaugranas son 15° en la clasificación con 10 puntos; los últimos cinco resultados en Champions como visitante del Barca: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (contando 4tos y semis del año pasado). Los Checos tiene 3 puntos para ser 34° en la tabla, sin victorias en esta edición.

Claves del Slavia Praga vs FC Barcelona en Champions League

El Slavia Praga solo sumó 3 puntos en esta edición, en esa línea, no tienen nada que perder contra su rival. Jugarán a lo que saben, aprovechando los espacios de los españoles de cara a portería. Un triunfo es su único objetivo antes de terminar la temporada 2025-26 de Champions League.

El Barcelona por otra parte, tiene que tener paciencia ante un rival que se le va a cerrar atrás. Abrir el juego por las bandas y tratar de no desesperarse por anotar. Ganar con muchos goles y no recibir es la tarea principal del equipo; eso ayudará en la clasificación final.

Si los catalanes ganan con una buena diferencia de goles podrían situarse entre los 8 mejores. Eso sí, habrá que esperar resultados del Chelsea, Liverpool y Atlético de Madrid que son rivales directos en la clasificación. Si abren el marcador temprano, tendrán un gran noche goleadora.

Bajas del FC Barcelona para enfrentar al Slavia Praga

Entre las bajas más destacadas del FC Barcelona para la Jornada 7 de la Champions League está: Lamine Yamal y Ferrán Torres. Ambos jugadores son fundamentales en el esquema ofensivo de Hansi Flick. Sin ellos tendrán que jugar: Marcus Rashford y Robert Lewandowski.