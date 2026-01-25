La imagen del día: Joan Laporta bajo un aguacero en un Camp Nou en obras

Suscríbete a nuestros canales

El duelo de Barcelona y Real Oviedo, por la jornada 21 de LaLiga, no solo nos regaló la victoria azulgrana 3-0 ante su rival, sino también imágenes impresionantes en el aún en obras Spotify Camp Nou. Sobre todo, la más impactante con el presidente del club, Joan Laporta, como protagonista.

El recinto culé recibió un tromba de agua y el granizo, que impactó en la ciudad y que afectó al propio palco del estadio, en el que se encontraba el mandatario, acompañado de otras autoridades.

La misma jornada demostró que las obras en el nuevo Spotify Camp Nou aún no están al 100%. Ejemplo de esto fue ver como los invitados al cotejo, incluyendo directivos de ambos clubes, se mojaron como nunca.

El mismísimo Marc Casadó respondió sorprendido cuando en DAZN le enseñaron las secuencias en las que se a Laporta bajo el aguacero, en el tramo final del compromiso. "El presi aguantó como un campeón", dijo entre risas.

¿Por qué se mojaron Joan Laporta y el resto de directivos?

Lo primero a mencionar es que el recinto azulgrana aún no está ni al 50% de lo que se prevé. De hecho, su estado actual está solo apto para 45.000 espectadores de las más de 100.000 localidades que están en los planes,

La cubierta todavía no ha sido construida, razón por la que la lluvia pudo impactar de gran forma y causar que en el palco se mojen como los espectadores que están en tribunas.

El propio presidente del Oviedo, Martín Peláez, fue uno de los que también soportó firme el momento de aguacero y quedará como una de las secuencias más repetidas en la fecha 21 y que podría ser recurrente si las lluvias continúan esta intensidad en Barcelona.