LaLiga: El gesto de oro de Kylian Mbappé con Brahim Díaz

El Real Madrid ha vuelto a ganar y su máxima estrella, Kylian Mbappé, ha vuelto a ser determinante. Sin embargo, lo vivido recientemente en el Santiago Bernabéu ha trascendido lo deportivo para convertirse en una lección de liderazgo. Tras la amarga derrota de Marruecos en la final de la Copa África, donde Brahim Díaz fue señalado por un error decisivo, su compañero decidió enviarle un mensaje que ya es viral.

Brahim Díaz regresaba este sábado a la acción con el conjunto blanco tras un mes de intensa concentración con la selección de Marruecos. El malagueño llegaba con el ánimo tocado: estuvo en el ojo del huracán tras fallar un penalti a lo Panenka en la final ante Senegal. Aquel error impidió el título de los Leones del Atlas, permitiendo que los senegaleses forzaran la prórroga y terminaran alzándose como campeones africanos.

El Real Madrid dominaba el encuentro gracias a un gol inicial de Mbappé, quien ya suma 20 tantos en Liga. Sin embargo, el momento cumbre llegó en los minutos de descuento. El propio "10" francés provocó una pena máxima y, con una sangre fría asombrosa, decidió ejecutarla venciendo a Luiz Junior con un sutil toque a lo Panenka. El portero quedó gélido ante la audacia del galo.

La elección del disparo no fue casualidad. Mbappé tenía en mente el sufrimiento de su amigo y quiso realizar la misma jugada que a Brahim le salió mal para restarle hierro al asunto. Las cámaras captaron el momento exacto de la redención: tras marcar, Mbappé se buscó al internacional marroquí entre el grupo y, mirándole a los ojos, le espetó un rotundo: “Por, por ti”.