LaLiga: Así marcha la tabla de goleadores tras el doblete de Mbappé

La jornada 21 de LaLiga vio su segundo día de acción, con el duelo entre Villarreal y Real Madrid en el campo del submarino amarillo, 'La Cerámica'. En este compromiso los merengues sacaron la mejor parte, en la que necesitaron de su jugador más en forma: Kylian Mbappé.

El francés fue el gran artífice de los tres puntos al hacerse un hueco en el apartado goleador del partido, en el que sumó dos nuevas dianas a una cuenta ya extensa en el torneo doméstico español.

Justamente, es Mbappé el que lidera este apartado con 21 goles, sumandos los marcados ante Villarreal y sigue extendiendo las distancias entre su más cercano perseguidor, que actualmente es Vedat Muriqi, quien tiene 14 encuentros con las redes.

Por su parte, el podio es completado por un jugador del eterno rival madridista, el FC Barcelona, y ese no es otro que Ferrán Torres, quien ha sumado a su cuenta 11 anotaciones.

Mbappé se aleja de todos los goleadores en LaLiga

El galo mantiene un gran ritmo en la ofensiva. Hoy pudo encaminar la victoria merengue con su aparición al 47', tras aprovechar una pelota suelta en el área. A su vez, ya con el partido en el epilogo, selló los tres puntos desde el manchón del penal al 90+4.

Todo lo anterior es una clara señal de la gran temporada que está registrando en lo individual el atacante francés, que ha sido la bujía en ataque primero bajo las órdenes de Xabi Alonso y ahora haciendo lo propio con Álvaro Arbeloa en ese banquillo.

Mbappé saca nada más y nada menos que hasta más de 10 goles al cuarto lugar en la tabla de goleadores, hoy en manos de Robert Lewandowski y Ante Budimir (anotó uno en la jornada), que tiene nueve apariciones en el arco contrario con Barcelona y Osasuna, respectivamente.

Justamente, el polaco tendrá la oportunidad este domingo de recortar esa brecha con Mbappé en este apartado de LaLiga, además de quedarse con el cuarto lugar en solitario, en medio de que se espera sea titular ante el Real Oviedo.