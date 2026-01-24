Este sería el plan a futuro de Barcelona con Ter Stegen

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha seguido dando movimientos claros para remarcar su presente y también futuro en algunas posiciones. Una de ellas en la portería, sobre todo con la salida de Marc André Ter. Stegen.

El alemán jugará cedido en Girona para el resto de la campaña y esa operación tiene un trasfondo con el plan que tiene el club con el veterano guardameta, así como las decisiones en esa posición.

En Sport han revelado la hoja de ruta que tiene la entidad con el teutón y lo que espera que ocurra. Primero consideran que su llegada al Girona le permitirá volver al escaparate internacional y demostrar que aún conserva un gran nivel para la élite.

A su vez, desde la entidad blaugrana esperan que le sirva todo esto para asegurar su puesto de titular en la selección alemanda que competirá en el Mundial 2026. Con lo anterior se desbloquearían los siguientes escenarios.

El Barcelona espera la salida definitiva de Ter Stegen

Desde la institución se tiene mucho respeto en el alemán, que ha vestido esos colores por más de diez años y ha sido un referente en grandes momentos.

Sin embargo, el plan culé ahora pasaría por encontrar una salida definitiva al guardameta. Eso sí, sin obligarlo a salir por otras formas.

El contrato del jugador como blaugrana es hasta el 2028 y es uno de los escollos presentes en ese plan, aunque se confía que distintos clubes puedan ir por los servicios del futbolista y generar su interés en lo sucesivo.

Lo que sí tiene clara la dirección deportiva azulgrana es que el titular es Joan García, además de tener a Szczesny como segundo portero. Incluso, si la salida del polaco se diera, desde Barcelona confían en los que regresarían luego de sus cesiones, que son los casos de Iñaki Peña y los canteranos Yaakobishvili y Astralaga.