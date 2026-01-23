Barcelona quiere evitar sorpresas con este jugador e inicia conversaciones para atarlo

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona no quiere quitar el pie del acelerador y menos descuidar ningún movimiento de presente-futuro. De ahí, a que desde el club se siga trabajando en distintos frentes.

Una operación que demostró las actividades de la entidad fue la llegada de João Cancelo y el otro movimiento que puso a Marc-André ter Stegen en el Girona, dos referencias para entender que hubo carpetas abiertas en la institución.

Ahora bien, lo anterior no es lo último que tendría el alto mando culé sobre la mesa. En lo relevante que estaría el tren deportivo de la entidad es en la renovación de contrato de un jugador base en el proyecto de Hansi Flick: Fermín López,

Sobre todo, dado los últimos reportes que se han dado sobre el futbolista. Según SPORT, varios equipos estarían muy interesados en los servicios del español, siendo uno de los centrocampistas con más proyección de la plantilla.

Barcelona toma nota y está manos a la obra

Todo lo anterior, con ese runrún existente sobre un jugador, ha puesto al club en alerta y se han activado rápidamente el plan preventivo que ahuyente cualquier escenario lejano de ese vestuario azulgrana.

Según Sport: "La intención es clara y, aunque todo está en fase inicial, hay predisposición por las dos partes y el club propone una mejora substancial de salario y la renovación podría ser de dos años. Un movimiento pensado para blindar a un jugador que el club considera clave en el proyecto a medio y largo plazo".

El propio portal ha dado a conocer que este jueves tuvo lugar una importante reunión, con actores claros: la dirección deportiva y los agentes del centrocampista, Xavier Gimenez y Joshua Barnett.

"La presencia del CEO de la empresa confirma la importancia de la reunión y del asunto a tratar", apuntó Sport. Ahora bien, el medio catalán deja claro que Barcelona tiene calma por la predisposición que siempre ha mostrado el mediocampista, quien tendría muy claro seguir por muchos años representando al club.