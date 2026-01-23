Messi será contactado por el Barcelona si ocurre este desenlace

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva fase inició en el FC Barcelona, con el anuncio de la fecha formal para las próximas elecciones que definirán la presidencia del club, hoy en manos de Joan Laporta. Como era de esperarse, el nombre de su leyenda más grande, Lionel Messi, está sobre la mesa.

Según el anuncio de la actual junta directiva azulgrana los comicios se celebrarán el 15 de marzo, el primer día permitido por los Estatutos de la institución y día en el que coincide un encuentro del equipo ante Sevilla.

Con todo lo anterior en el escenario en un tiempo menor, en menos de 24 horas, ya dio sus primeras declaraciones Víctor Font, quien se prevé como un factor protagonista en las elecciones, por ser líder de la candidatura 'Nosaltres', que aspira a subirse al mandato culé.

Esa aparición pública con los medios de comunicación que siguen el día a día blaugrana estuvo copado por distintos temas, en los que valoró la fecha escogida, pero en la que también puso en la palestra al astro argentino.

¿Volverá Messi al Barcelona?

Font no tuvo reparo en mencionar nombres propios, que empiezan a marcar el camino de lo será la campaña electoral. Varias de esas personalidades puestas en escena por el precandidato fueron Xavi, Koeman y propiamente Messi.

"Detrás de la ilusión de Flick y de los muchachos, la situación es preocupante y la realidad nos hace movilizarnos a miles de socios. La gestión económica ha sido ineficiente: hemos estado durante todo el mandato rebatiendo el relato con datos. Socialmente, es el momento en el que la institución vive más alejada del movimiento social. Todo ello sucede en un contexto de opacidad, han engañado a leyendas del club como Messi, Koeman, Saras... Además de decenas de miles de comisiones pagadas injustificadas", dijo.

Ahora bien, en el momento de hablar de Leo fue más allá e, incluso, se atrevió a prometer algo: "lo primero que haré es llamar a Messi". Acto seguido apuntó que si se convierte en el nuevo mandatario del club su prioridad estaría en "rehacer los puentes con Leo Messi".

En ese contexto, con Font como hipotético presidente de Barcelona, los contactos tendrían otro carácter, obviamente desde la oficialidad, con un dirigente que no ha escondido su deseo de volver a ver a Messi jugando nuevamente con el equipo antes de retirarse.