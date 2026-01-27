Barcelona pica adelante para cuidar a una de sus joyas

Suscríbete a nuestros canales

En el Barcelona hay mucho movimiento por estos días. Sobre todo, en su fútbol base, las categorías menores, unas que han quedado en alerta tras la salida de un jugador que pintaba mucha proyección: Dro Fernández.

Con esto sobre la mesa, los encargados de los equipos filiales, han redoblado el esfuerzo para retener a los distintos talentos, que serán la apuesta de la institución en un futuro, como se hizo con futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, entre otros.

Con esta premisa, desde el club hay varias carpetas abiertas, unas enfocadas en incorporar jóvenes promesas con proyección que ayuden a reforzar las plantillas y las otras en mantener a las joyas que ya están formándose en la entidad.

Ejemplo de esto es David Moreno, considerado uno de los jugadores con más proyección y de los que se espera mucho a futuro en el club. El diario Sport informó estuvo recientemente en los despachos de la Ciutat Esportiva acompañado por sus padres y sus representantes "para reforzar su vínculo con el club".

Barcelona no quiere perder a esta perla

La idea en la entidad es clara, cuidar mucho a este futbolista. Con sus 14 años de edad, hay que recordar que aún no puede firmar aún un contrato profesional, una acción que solo podría ejecutar hasta cumplir los 16.

Pese a lo anterior, Sport contó que: "las partes habrían alcanzado un acuerdo formativo propio de la cantera, mediante el cual el club garantiza su continuidad, cubre aspectos como la estancia en La Masia y ayuda a la familia a afrontar los gastos derivados del desarrollo deportivo del jugador".

La ilusión en Barcelona con él es mucha, dado que tendría mucha capacidad para ir con facilidad al ataque. Ahora mismo, destaca por su creatividad en el pase, su capacidad para leer el juego, su regate y capacidad para marcar.