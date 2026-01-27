Golpe de realidades: Inglaterra da un nuevo mazazo a LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

En el tiempo reciente hay una realidad que se viene haciendo más notoria y que pone a dos de los torneos más importantes del mundo en situaciones opuestas: LaLiga vs Premier League (o el fútbol inglés).

Pero esta comparativa no está basada en cuanto a la calidad de los futbolistas, sino desde el aspecto económico con el que se presentan ambas competiciones. Y en las próximas horas podría darse un nuevo golpe al torneo doméstico español.

Justamente, el protagonista de este escenario es el Carlos Vicente, jugador que venía destacando en Alavés y LaLiga, pero que no podrá ser sostenido por el club azulón, mientras pasó a ser nuevo futbolista del Birmingham.

A su vez, la cifra de la operación también es irrisoria, por unos 8 millones de euros que cerrarían el movimiento y que sorprende porque su nuevo destino juega actualmente en la segunda división inglesa.

LaLiga no compite actualmente económicamente con la Premier

Muy pocos pueden negar lo que está ocurriendo en ambos lados. Lo de Carlos Vicente viene a confirmar que la brecha en lo económico va por un camino abismal.

Que un club que no está en la máxima categoria desde 2010, como el Birmingham maneje un presupuesto mayor que uno de los clubes de primera división española ya deja pruebas de estas aseveraciones.

Por ejemplo, esos mismos 8 millones que pondrán los ingleses en las arcas de Alavés son cifras inimaginables para un club de Segunda en España, realidad contraria para un competidor por el ascenso en la Championship, que sí tiene esos números más asumibles.

Lo más curioso es que un equipo como Birmingham ha ganado la pulsada a clubes históricos como el mismísimo Ajax, que estaba interesado en los servicios del futbolista de LaLiga, una competición que mantiene una rigidez económica que invita a sus integrantes a vender por necesidad, mientras en Inglaterra tienen flexibilidad gracias a los derechos televisivos y grandes cantidades de capital externo.