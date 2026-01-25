LaLiga: Jon Aramburu brilla en la nueva victoria de la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

En clave venezolanos sin duda alguna hay que hablar de Jon Aramburu y su partido con la Real Sociedad este domingo 25 de enero ante el Celta de Vigo, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga.

El defensor criollo fue titular en el once de Pellegrino Matarazzo y jugó todo el partido, en la victoria de los suyos 3-1 en Anoeta. El 'Búfalo' se fue haciendo más clave en este juego a medida que avanzaban los minutos.

Sobre todo, después que la Real quedó con 10 jugadores en el terreno de juego, tras la expulsión del zaguero Duje Ćaleta-Car al 45+2, que puso a jugar al caraqueño en un nuevo dibujo táctico, en la línea de tres siendo él responsable de la zona por la derecha, aunque más centralizado.

El venezolano fue uno de los más destacados en el partido en el rol que mejor sabe: defender. Solo basta revisar la puntuación (7.1) que le dieron portales como Sofascore, habituados a seguir las estadísticas de cada compromiso.

Las estadísticas de Jon Aramburu en esta victoria de la Real Sociedad

Lo dicho, el criollo jugó todo el partido completo, demostrando la confianza que ha ido tomando de su entrenador. El vinotinto registró nueve contribuciones defensivas y seis recuperaciones.

A su vez, en cuanto a duelos ganados desde el suelo se apuntó tres de siente, bloqueando dos disparos rivales, sumando cuatro despejes y un despeje en la línea de gol. Ahora bien, lo más meritorio de su partido es que solo fue regateado en una oportunidad, como prueba de su fiabilidad defensiva en el cotejo.

En cuanto a lo ofensivo se apuntó un 84% de acierto en el pase, tras sus 24 completados con éxito de 31 intentos realizados. En el detalle de esos pases un 83% fue en campo rival (15/18), mientras un 85% se dio campo propio (11/13).

Finalmente, esta victoria sirve a la Real Sociedad para tomar más aire en la clasificación general de LaLiga, en la que marcha octava con 27 puntos, y a Jon Aramburu para afianzarse en el once titular.