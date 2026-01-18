Así fue el partido de Jon Aramburu en la victoria contra Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La victoria de la Real Sociedad por 2-1 ante el FC Barcelona ofreció una positiva actuación defensiva de Jon Aramburu.

El joven defensor venezolano fue protagonista de una exhibición de entrega y despliegue físico durante los 82 minutos que se mantuvo en cancha.

El "Búfalo" tuvo la difícil misión de custodiar una banda acechada constantemente por la ofensiva culé. Si bien hubo tramos del encuentro donde el asedio blaugrana lo puso a prueba y lo obligó a extremar recursos, recibiendo una tarjeta amarilla en el proceso, su balance final fue determinante para mantener la ventaja en el marcador.

Su impacto defensivo

El rendimiento del lateral criollo se vio reflejado en estadísticas que hablan de un jugador que no rehúye el contacto y sabe leer los tiempos del despeje:

Estadística Registro Minutos disputados 82' Contribuciones defensivas 8 Despejes 5 Recuperaciones 5 Duelos ganados 3 Amonestaciones 1 (Tarjeta Amarilla)

Entre el sufrimiento y la ovación

Sin dudas, no fue un partido sencillo. El Barcelona volcó gran parte de su juego por las bandas, obligando a Jon Aramburu a jugar al límite de lo reglamentario.

Sin embargo, su resiliencia fue lo que más cautivó a la grada del Reale Arena. A pesar de la exigencia física y de verse superado en jugadas puntuales, el venezolano jamás bajó los brazos, demostrando esa garra característica que le ha valido su apodo.

El momento cumbre de su noche llegó en el minuto 82. Al ser sustituido, el estadio le regaló varios aplausos. La afición "txuri-urdin" reconoció su sacrificio en cada cobertura, entendiendo que su trabajo sucio fue vital para neutralizar el sistema de Hansi Flick.