Barcelona sufre una baja sensible contra Real Sociedad

FC Barcelona viene de dos victorias importantes para iniciar el 2026. Venció en la Supercopa de España al Real Madrid y al Racing Club en Copa para avanzar de ronda. Ahora, para el duelo de LaLiga contra Real Sociedad tendrá una baja ofensiva bastante sensible.

Raphinha no será de la partida contra la Real Sociedad por la Jornada 20 de LaLiga. El brasileño es uno de los atacantes más letales de Hansi Flick, pero no viajó a San Sebastián por un golpe en el muslo derecho. Aunque no se reseña nada grave, solo es una baja por precaución.

En esa línea, el ataque del Barca seguramente contará con: Lamine Yamal, Ferrán Torres y Rashford. Un trío que ha tenido buenos resultados, con una efectividad alta a lo largo de la temporada. El equipo blaugrana busca aumentar su ventaja tras el triunfo 2-0 del Real Madrid.

Barca pierde a Raphinha, pero recupera una pieza importante

FC Barcelona pierde a Raphinha por lesión, pero recupera a Frenkie De Jong que cumplió sanción. El neerlandés fue expulsado contra el Real Madrid en Supercopa de España tras una dura entrada contra Kylian Mbappé. Sin embargo, cumplió sanción contra el Racing Club en Copa del Rey y estará en LaLiga.

De Jong es un activo importante en el once de Hansi Flick porque le da equilibrio al juego. Sale con la pelota jugada desde la defensa y es un excelente conector entre defensa y ataque. Junto a Pedri son una combinación que logra fluir el juego del equipo hasta materializarse con victorias.

