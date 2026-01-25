El '9' de la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo volvió a marcar en Portugal

Suscríbete a nuestros canales

Buenas noticias para la Vinotinto, que ahora está en manos de un nuevo timonel, Oswaldo Vizcarrondo. Justamente, los datos más positivos para el seleccionado vienen a la mesa luego de un fin de semana productivo para jugadores que están llamados a ser importantes en el nuevo ciclo.

De hecho, el nombre que se apunta desde ya como el encargado de liderar la ofensiva criolla con 'Vizca' volvió a dejar demostraciones de por qué esa aseveración cobra peso cada vez más.

Se trata de Jesús Ramírez, quien sumó un nuevo tanto a su cuenta en la primera división de Portugal, tras anotar uno de los cuatro goles de su equipo, CD Nacional, en la victoria contra Rio Ave (4-0).

La diana que anotó de cabeza, para el parcial 2-0 del partido, se convirtió en su gol 13 en 19 partidos del torneo liguero, en unas cifras generales que ostenta con 14 encuentros con la red de 20 compromisos (sumando uno de la Taça de Portugal).

Jesús Ramírez no fue el único por el que sonrió la Vinotinto

El ariete de Nacional está viviendo una gran campaña, tanto es así que se encuentra en el podio de goleadores en la liga portuguesa, solo detrás de los 19 tantos de Vangelis Pavlidis (Benfica) y los 17 de Luis Suárez (Sporting).

Lo anterior no es poca cosa y explica el porqué Vizcarrondo lo consideró como un relevo ideal para Salomón Rondón en ese compromiso que dirigió ante Argentina en la fecha FIFA de octubre de 2025, cuando aún era interino en el combinado.

Sin embargo, el gran andar de Jesús no es lo único que permite ser optimista con esa zona del campo en la selección, justamente porque este mismo fin de semana otro venezolano brilló en Portugal con nada más y nada menos que un doblete.

Sí, ese fue Alejandro Marqués, quien anotó al 56' y 65' en el triunfo de Estoril ante Guimarães (4-2), llegando a su tercer gol en la liga y el cuarto juntando el que anotó en la Taça de Portugal.

Lo cierto es que ambos casos, el de Jesús Ramírez y Alejandro Marqués, son grandes noticias que recibe la Vinotinto, que ve como el gran líder del centro del ataque, Salomón Rondón, va llegando al epilogo de su carrera y probablemente ya no tenga el rol de estelar en la selección.