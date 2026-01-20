¿Cómo le ha ido a Oswaldo Vizcarrondo en su etapa como entrenador?

Suscríbete a nuestros canales

Tras varios meses de espera e incertidumbre, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ya anunció al nuevo seleccionador de la Absoluta. Este no es otro que el ex zaguero y leyenda de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo.

A pesar de que múltiples rumores colocaban a un técnico con más experiencia como Rafael Dudamel, César Farías o Richard Páez; incluso a un entrenador extranjero, los altos mandos del fútbol nacional se decantaron por el "Patrón".

Ahora bien, muchos se preguntan si es la opción indicada o si es una decisión arriesgada por su poco rodaje en el máximo nivel de selecciones. Sin embargo, algo que ha demostrado Vizcarrondo es su gran capacidad para adaptarse y sacarle provecho a cada situación.

Trayectoria de Vizcarrondo

Su carrera como entrenador empezó en Francia con el Nantes, pero como asistente. La institución europea, debido al pasado de Oswaldo Vizcarrando en el club, le dio la oportunidad de formarse y dar sus primeros pasos en los banquillos.

Luego tuvo una etapa dirigiendo en el fútbol femenino, antes de ser contactado por la Federación Venezolana para dirigir a las juveniles. Ahí estuvo desde 2023, primero como segundo de Ricardo Valiño en la Sub-17 y posteriormente, como el seleccionador principal de la Sub-15.

En 2024, se hizo cargo de la Sub-17 y fue donde se dio a conocer al mundo. Vizcarrrondo logró sacar el potencial de prospectos como Henrry Díaz, Diego Claut, Marcos Maitán, Yerwin Sulbarán o Juan Uribe; consolidando una generación que haría historia más adelante.

El éxito en la Sub-17

Un año después, dicha camada se quedó con el tercer lugar en el Torneo Sudamericano y obtuvo la clasificación directa al Mundial Sub-17 de Qatar. A raíz de esto, muchos de estos jóvenes talentos tuvieron más oportunidades con sus respectivos clubes, una enorme noticia para el fútbol nacional.

Oswaldo Vizcarrondo se ganó el cariño de la hinchada, ahora también como entrenador, y tras la destitución de Fernando Batista, su nombre sonaba más que nunca. En el amistoso contra Argentina, fue el técnico interino y dejó algunos destellos de su potencial.

Su formación ideal es el 4-4-2 o el 4-2-3-1, dándole mucha amplitud por las bandas y juego asociativo. En las categorías inferiores, todos sus dirigidos mostraban un buen juego y en su corto paso por la Absoluta, también se notó su mano y los jugadores se lo agradecieron.