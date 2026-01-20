La posible alineación ideal de Vizcarrondo en el nuevo ciclo de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, la Vinotinto ya sabe el nombre del director técnico que llevará la conducción de ese banquillo en los próximos años. Se trata de Oswaldo Vizcarrondo, quien es un jugador histórico del combinado y en su etapa como DT recientemente ya había asumido un interinato, después de la destitución de Fernando 'Bocha' Batista.

Esto último no es un detalle menor porque fue el primero en sentar bases de un proyecto después del fracaso de la no clasificación al Mundial 2026.

En la fecha FIFA del mes de octubre, en el amistoso ante Argentina, 'Vizca' dirigió sus primeros minutos al frente de la absoluta y aunque ese día la selección cayó por la mínima (1-0), el técnico demostró estar apegado a una idea de fútbol mucho más asociada con la posesión de balón.

Ese mismo partido puede servir como espejo para el once que regularmente se podría ver en este nuevo ciclo venezolano con el 'Patrón' al frente de ese vestuario.

Posible alineación de Oswaldo Vizcarrondo en la Vinotinto

Un hecho que no puede dejarse de lado es que en ese encuentro dirigido por Vizcarrondo tuvo como contexto la intención de renovar el núcleo de la selección, por lo que nuevos nombres tomaron la delantera y otros estelares como Salomón Rondón, Yeferson Soteldo y José Martínez no fueron llamados al duelo.

Sin embargo, tomando ese partido como referencia tendríamos presente que David Contreras podría asumir la titularidad del arco, aunque Rafael Romo aún esté vigente y con opciones.

En esa línea defensiva, Jon Aramburu estaría sólido por el sector de la derecha, mientras que entre Alessandro Milani y Luis Balbo jugarían por izquierda. Asimismo, Nahuel Ferraresi y Teo Quintero son hoy los más seguros en jugar en la zaga, sobre todo por su buena salida de balón.

Ya para la sala de máquinas Cristián Cásseres, Telasco Segovia y Juanpi Añor parten con ventaja para ser los que intenten gestar el juego del equipo, con nombres como Kervin Andrade, Leo Flores, Keiber Lamadrid, entre otros, en la recamara como opciones de recambio.

Finalmente, en el ataque hay dos jugadores que parecen haber aprovechado bien sus oportunidades recientes con la Vinotinto, esos sin duda son Gleiker Mendoza (por izquierda), Ender Echenique y Jesús Ramírez, sin descartar que Jefferson Savarino sea opción en esa zona ofensiva.