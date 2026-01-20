Vinotinto: Estas fueron las primeras palabras de Vizcarrondo como seleccionador

Suscríbete a nuestros canales

Tras el sabor amargo que dejó el camino hacia el 2026, la Federación Venezolana de Fútbol ha dado un timonazo histórico al oficializar a Oswaldo Vizcarrondo como el seleccionador nacional absoluto.

El "Patrón", quien ya venía trabajando en la estructura de selecciones juveniles y tuvo un breve interinato, asume ahora el mando definitivo con la visión clara de refundar las bases para el Mundial 2030.

En la rueda de prensa, el ex zaguero Vinotinto tocó varios temas importantes como su relación con la Liga FUTVE, su comunicación con los jugadores o su opinión sobre el Estadio Monumental de Maturín.

Las palabras de Vizcarrondo

Vizcarrondo no llega solo a intentar ganar partidos; su discurso estuvo cargado de una visión a largo plazo. El excentral afirmó que su principal objetivo es "dejar un legado" en el fútbol nacional.

Con un optimismo contagiante, aseguró que este nuevo proyecto tiene los cimientos necesarios para devolverle la identidad competitiva a la selección.

Unión con la Liga FUTVE

Uno de los anuncios más celebrados por la prensa local fue su compromiso con la Liga FUTVE. Oswaldo Vizcarrondo fue enfático en que no será un seleccionador de oficina. De hecho, mencionó tres puntos claves en su presentación:

Comunicación constante

Presencia en los estadios

Convocatorias mixtas

Relación con los jugadores

Pese a que el enfoque está en la renovación para 2030, el "Patrón" sabe que la transición necesita guías. Informó que se pondrá en contacto inmediato con figuras de peso como Salomón Rondón y Yangel Herrera.

Busca establecer un diálogo fluido con todos los jugadores convocables, dejando claro que la disciplina, el compromiso y la regularidad serán los únicos requisitos para vestir la camiseta, sin importar la edad o el club.

¿Cuál será la sede de Venezuela?

En cuanto a la logística de las localías, el nuevo seleccionador rompió con la exclusividad de una sola sede. Si bien reconoció el gran papel que jugó Maturín en el ciclo pasado, afirmó que la selección está abierta a jugar en diferentes estadios de Venezuela.

El objetivo es acercar nuevamente al equipo a toda la fanaticada nacional, rotando las sedes según las necesidades tácticas y el estado de los recintos.