Así han sido los últimos debuts de seleccionadores de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Con la confirmación de Oswaldo Vizcarrondo como el nuevo seleccionador nacional, se abre una nueva página de esperanza para la Vinotinto.

El "Patrón" asume las riendas de la Absoluta tras un proceso de formación sólido y un paso reciente por la Sub-20, con la misión de inyectar ese carácter competitivo que siempre lo distinguió.

Sin embargo, el banquillo de Venezuela ha sido una "silla eléctrica" en los últimos años, con procesos de distinta duración y resultados irregulares en sus estrenos.

Así fue el debut de los últimos 3 seleccionadores

Leo González

Tras la accidentada salida de José Peseiro, Leonardo González asumió el cargo de forma interina en un momento crítico de las Eliminatorias hacia Qatar 2022. Su debut fue, quizás, el más complicado, ya que le tocó Argentina.

Partido: Venezuela 1-3 Argentina (Eliminatorias Mundialistas)

La Albiceleste dominó y se llevó el triunfo con goles de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa. El honor venezolano lo salvó Yeferson Soteldo, quien marcó un golazo de penal "a lo Panenka" en los minutos finales para maquillar el marcador.

José Néstor Pékerman

La llegada del experimentado estratega argentino fue vista como el salto de calidad definitivo. Su debut generó una expectativa sin precedentes y el resultado en cancha estuvo a la altura del nombre en el banquillo.

Partido: Venezuela 4-1 Bolivia (Eliminatorias Mundialistas)

Fue la noche de Salomón Rondón, quien firmó un espectacular hat-trick para demostrar que seguía siendo el "Gladiador" del área. Darwin Machís completó la goleada en una noche donde la Vinotinto pareció, por un momento, imbatible en casa.

Fernando "Bocha" Batista

Tras la inesperada ruptura con Pékerman, su mano derecha, Fernando Batista, tomó el mando para dar continuidad al proyecto. Su estreno no fue en suelo nacional, sino en una gira asiática que sirvió para asentar las bases del equipo.

Partido: Arabia Saudita 1-2 Venezuela (Amistoso Internacional)

La vieja guardia respondió al llamado del "Bocha". Josef Martínez abrió el marcador tras una asistencia de Rondón, y luego el propio Salomón Rondón aumentó la cuenta con un potente derechazo.

Interinatos de Aristeguieta y Vizcarrondo

Cabe destacar, que antes de este anuncio oficial, Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta estuvieron como entrenadores interinos de la Vinotinto. En el caso de Vizcarrondo se midió contra Argentina en un amistoso, perdiendo por la mínima.

Más adelante, el "Colorado" dirigió contra Australia y Canadá, registrando una victoria y una derrota en aquella fecha FIFA.