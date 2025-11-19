Fernando Aristeguieta habla sobre el nuevo estilo de juego de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El seleccionador interino de la Vinotinto, Fernando Aristeguieta, ofreció una evaluación sincera y constructiva tras la derrota 0-2 frente a Canadá, enfocándose tanto en las dificultades tácticas del encuentro como en el potencial de los jugadores venezolanos para adaptarse a cualquier estilo de juego.

El "Colorado" admitió sin rodeos las dificultades enfrentadas por la selección en la primera mitad del encuentro, reconociendo la superioridad táctica del rival.

"Fue un primer tiempo donde nos costaba progresar en la cancha. Canadá estuvo mucho mejor que nosotros en ese primer tiempo."

Esta declaración apunta a una falta de fluidez en la construcción de juego y problemas para superar la presión canadiense, lo que impedía a la Vinotinto establecerse en campo contrario.

Dos tiempos contrastantes

Sin embargo, el actual estratega del Caracas FC destacó la capacidad de su equipo para realizar correcciones efectivas durante el descanso:

"En el segundo tiempo ajustamos para tener opciones más cercanas ahí y nos pudimos posicionar un poco en campo contrario."

Dicho ajuste es un punto a favor del cuerpo técnico interino, pues demuestra que supieron identificar y corregir los errores para generar una mejora posicional en la segunda mitad, aunque no fue suficiente para revertir el marcador.

El estilo de juego definido

Fernando Aristeguieta fue consultado sobre la capacidad de la actual plantilla de la Vinotinto para ejecutar un estilo de juego que priorice la posesión del balón y la presión alta, un debate recurrente en el fútbol moderno.

"Eso lo tendrá que evaluar la persona que esté al frente del plantel. Todas las ideas de juego son válidas. Yo creo que los jugadores que tiene Venezuela están capacitados para llevarla a cabo. Con jugadores de este nivel, cualquier idea de juego puede realizarse."

La gestión interina del ex delantero criollo ha finalizado con un mensaje de optimismo y fe en la calidad de la plantilla. Reconoció los problemas inmediatos, pero elevó la bandera de la confianza en el talento venezolano para que el futuro seleccionador pueda implementar la metodología que considere más exitosa.