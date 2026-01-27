¿A cuántos goles está Jesús Ramírez de ser el líder goleador en Portugal?

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana desde Portugal llegaron buenas noticias referentes a jugadores venezolanos, tras dos apariciones protagonistas de delanteros de la Vinotinto: Alejandro Marqués y Jesús Ramírez.

El primero firmó un doblete en la victoria (4-2) de su Estoril ante el Guimaraes, mientras el segundo anotó uno de los cuatro goles del triunfo contra Rio Ave.

Ahora bien, el caso de Ramírez es aún más meritorio en esta campaña porque su nombre está incluido en el podio de goleadores de la primera división, tras llegar a los 13 tantos en el torneo.

¿A cuántos goles está Jesús Ramírez del primer lugar?

El ariete venezolano ha jugado en todas las jornadas del equipo en la máxima categoria, que hasta ahora son 19, en un total de 1659' minutos en su accionar puntual.

El criollo tiene la misma cantidad de goles en esta edición 2025-26 que delanteros como el español Samuel Omorodion (Porto) y el marroquí Yanis Begraoui (Estoril).

Ahora bien, el futbolista de la Vinotinto está a solo tres dianas del segundo lugar en la tabla de este apartado, hoy en manos del colombiano Luis Suárez (17). Por su parte, su distancia con la cima de la estadística es de cinco anotaciones para igualar los 19 goles de Vangelis Pavlidis (Benfica).

Finalmente, todo lo anterior ha generado que Jesús Ramírez hoy cuente con muchas opciones de ser el centro delantero de la selección nacional, ya en manos de Oswaldo Vizcarrondo, quien lo utilizó además en el partido amistoso en octubre de 2025 ante Argentina, en el interinato de 'Vizca'.