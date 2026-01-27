¿En problemas? Jefferson Savarino fue detenido en Brasil por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una semana de celebración y adaptación para Jefferson Savarino en su nuevo hogar, ha comenzado con un episodio que ha encendido las alarmas tanto en Brasil como en Venezuela.

Este lunes 26 de enero, el extremo venezolano fue retenido durante un operativo de la Ley de Sequía en Río de Janeiro, apenas unos días después de oficializarse su mediático traspaso al Fluminense.

Afortunadamente para el jugador, las informaciones locales confirman que la situación se resolvió tras los procedimientos legales correspondientes y Savarino ya ha sido liberado.

Sin embargo, la mancha reputacional y la imagen del futbolista siendo escoltado por las autoridades han generado un intenso debate sobre su disciplina fuera del terreno de juego.

Fichaje estrella bajo la lupa

La noticia cae como un balde de agua fría debido al contexto deportivo del zuliano. Savarino venía de ser una de las piezas angulares del Botafogo, donde su desequilibrio y goles lo consolidaron como uno de los mejores extranjeros del Brasileirão.

Su paso al "Flu", un rival directo de ciudad, fue visto como uno de los movimientos más audaces del mercado actual.

Sin embargo, la afición del "Tricolor" esperaba ver sus primeros regates y asistencias en los entrenamientos, se encontraron con una fotografía que nada tiene que ver con el deporte.

Preocupación del entorno Vinotinto

Para la selección de Venezuela, Jefferson Savarino es un jugador fundamental. En el nuevo proyecto de Oswaldo Vizcarrondo, parte como uno de los líderes que debe dar un paso adelante en la Vinotinto.

A sus 29 años, se espera que aporte madurez al grupo. Aunque el incidente no pasó a mayores en términos legales, el foco ahora estará puesto en su capacidad para mantener el nivel y la actitud profesional que lo llevó a la élite de Sudamérica.

Por el momento, el cuerpo técnico del Fluminense aún no ha emitido un comunicado oficial sobre posibles medidas disciplinarias. El jugador debería incorporarse a los trabajos bajo las órdenes de Luis Zubeldía para intentar disipar las dudas con rendimiento futbolístico.