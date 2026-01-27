Este Vinotinto prepara sus maletas y pone rumbo a Europa

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes ha sacudido el entorno de la Vinotinto con una noticia que muchos esperaban, pero pocos pronosticaban para este momento: Jan Hurtado da el salto a Europa.

Según informó el especialista César Luis Merlo, el delantero venezolano tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo del Volos NPS de la Superliga de Grecia.

Esta noticia es, quizás, la última gran oportunidad para que el ariete de 25 años demuestre que aquel talento que deslumbró en el Sudamericano Sub-20 de 2019 sigue ahí, latente.

A esperas de las pruebas médicas

Tras quedar en libertad de acción al finalizar su vínculo con Gimnasia y Esgrima La Plata, Jan Hurtado llega a Grecia con la carta de libertad en la mano. Se espera que firme hasta junio de 2027.

En el Volos compartirá vestuario con su compatriota Juanpi Añor, un socio creativo que podría ser fundamental para abastecerlo de balones y facilitar su adaptación al fútbol europeo.

Tras pasar por Venezuela (Deportivo Táchira), Argentina (Gimnasia, Boca Juniors), Brasil (Bragantino, Atlético-GO) y Ecuador (LDU Quito), esta será su primera experiencia en el "Viejo Continente".

De "promesa estancada" a realidad necesaria

No se puede ocultar que la carrera de Jan Hurtado ha sido una montaña rusa. Su irrupción física y técnica lo llevó a ser fichado por un gigante como Boca, pero la falta de minutos, las cesiones constantes y las lesiones terminaron por diluir su impacto.

En las últimas temporadas, ha luchado contra la irregularidad. Sin embargo, el Volos NPS aparece como el escenario ideal para reencontrarse con su mejor versión

Si logra recuperar esa potencia en el uno contra uno y su capacidad para fijar centrales, no solo ganará el Volos, sino también Oswaldo Vizcarrondo. La Vinotinto necesita variantes ofensivas frescas de cara al nuevo proyecto, y un Hurtado con ritmo europeo sería un "fichaje" de lujo para el sueño mundialista.