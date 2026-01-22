Jefferson Savarino tiene nuevo equipo en Brasil

Suscríbete a nuestros canales

Fluminense y Botafogo llegaron a un acuerdo para concretar el traspaso del futbolista venezolano Jefferson Savarino, una operación que fue confirmada por el propio entrenador del club brasileño, Martín Anselmi. La noticia tomó fuerza rápidamente en el entorno del fútbol brasileño, marcando el cierre de una etapa importante para el jugador vinotinto y el inicio de un nuevo desafío en su carrera profesional.

Durante una rueda de prensa, Anselmi reveló detalles de cómo se dio la salida del jugador, dejando claro que el mediocampista estaba plenamente considerado dentro de los planes del equipo. Según los reportes, el zuliano habría comunicado que ya había sellado una firma con el 'Flu', que será dueño de sus servicios por los siguientes cuatro años y 7,5 millones de euros, incluyendo el valor de mercado de Wallace Davi, indicó Venê Casagrande.

Su salida de Botafogo no pasa desapercibida, ya que el venezolano se marcha como un verdadero ídolo de la institución, dejando una huella profunda en la afición y en la historia reciente del club brasileño, donde conquistó la Copa Libertadores en 2024 y como uno de los referentes. El marabino podrá compartir camerino con el también venezolano Yeferson Soteldo, quien forma parte de la institución.

Jefferson Savarino cambio de aires en Brasil

Savarino mostró su mejor versión con el club blanquinegro, coleccionando en dos temporadas un total de 20 goles y 19 asistencias, la Libertadores y el Brasileirão. En su más reciente participación, el volante acumuló cuatro anotaciones y cinco habilitaciones en 32 compromisos en las mencionadas competiciones.

El mediocampista tendrá un nuevo capítulo en notable recorrido en Brasil, donde buscará mantenerse en la máxima competición y dejar su huella en su nuevo club, tal como lo hizo con el Botafogo.