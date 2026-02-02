Jinetes venezolanos acaparan el último Pick 4 del domingo en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Los látigos nacionales dictaron sentencia en las pruebas de cierre. La secuencia del Pick 4 dominical en el óvalo de Tampa Bay Downs finalizó con un atractivo dividendo que superó los $350, resultado que fue posible gracias a la hegemonía de los jinetes venezolanos, quienes conquistaron las últimas cuatro competencias de la tarde, incluida una impactante sorpresa que superó el 23-1 en las ventanillas de apuestas.

Tampa Bay Downs: Pick 4 dominical de venezolanos

La última secuencia de Pick 4 que se multiplica por $0.50, inició en la sexta carrera, un claiming de $25,000. Allí, el purasangre Riding a Dream alcanzó la meta en primer lugar bajo la conducción de Samy Camacho. El triunfo devolvió un pago de $2.80 a ganador y $2.10 a Placé.

Acto seguido, en la séptima prueba, la yegua Accent (GB) ratificó el favoritismo del establo de Chad Brown. Nuevamente, Samy Camacho guió a la hembra hacia el recinto de ganadores, dejando dividendos de $3.40, $2.40 y $2.10.

La emoción escaló en la octava dominical, un Allowance de $55,500. El ejemplar The Best Distance, conducido por el fusta criollo Cipriano Gil, aseguró la victoria. Generó pagos de $11.20, $5.80 y $4.20.

Para finalizar la cartelera, el jinete Marcos Meneses sentenció el mejor dividendo de la jornada. Su triunfo sobre el lomo de Calla produjo un abono de $49.60, $16.00 y $6.60. Esta combinación de resultados catapultó el dividendo final del Pick 4, el cual premió a los boletos acertados con la suma de $354.45 en las taquillas del hipódromo.