Jinetes venezolanos arrasan con el programa del miércoles en Tampa Bay Downs

El hipódromo de Tampa Bay Downs vivió una jornada histórica este miércoles 28 de enero. De las nueve competencias celebradas, siete fueron conquistadas por jinetes venezolanos, lo que representa más de la mitad del programa con sello nacional.

Los fustas Samuel Marín, César González, Sonny León, Daniel Centeno y Cipriano Gil fueron los protagonistas en el recinto de Oldsmar, Florida. Mención especial merece Marín, quien con un valioso doblete mantiene un dominio absoluto en la estadística, superando por más de 35 victorias a su perseguidor más cercano, Samy Camacho.

Samuel Marín: Imparable en la cima

Marín abrió el grifo de victorias en la segunda carrera con Jassai, pupila de Gerard Ochoa que cumplió con el favoritismo y un pago de $4.00 a Ganador. No conforme con ello, repitió en la cuarta prueba sobre Heavenly Dancer, presentada por Jon Arnett, devolviendo un dividendo idéntico de $4.00.

Dominio absoluto y pizarras venezolanas en Tampa Bay Downs

Los triunfos siguieron en la tercera competencia, donde el novel César González sobre Norfie, el cual fue mediana sorpresa de $12.40. Luego, en la quinta, Sonny León condujo a la victoria a Jersey Joyce ($8.00). Inmediatamente después, en la sexta, el experimentado Daniel Centeno se impuso con Questnbled'cisions ($8.00). Como dato curioso, en esta sexta carrera la trifecta fue íntegramente venezolana, conformada por Centeno, Marín y León.

El cierre de Cipriano Gil en Tampa Bay Downs

Para sellar con broche de oro, el guayanés Cipriano Gil —recientemente distinguido como el Jinete del Mes— demostró su gran momento. En la octava carrera, llevó al triunfo a Midnight Onyx ($5.20), ejemplar entrenado por su compatriota Juan Carlos Ávila.

Gil no se detuvo ahí y cerró la jornada en la novena con Authenticate Now ($6.60). En esta última prueba, la Exacta también tuvo sabor criollo, con el jinete Ubardo Casique que escoltó al ganador, para redondear una tarde inolvidable de los profesionales venezolanos en Estados Unidos.