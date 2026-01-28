Conoce las mejores montas del jockey de la semana para este jueves en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se dio a conocer que el jockey venezolano Junior Alvarado, había sido elegido como el jinete de la semana, gracias a su actuación del día sábado en Gulfstream Park, donde consiguió cuatro victorias, y tres fueron en Stakes, en el marco de la Pegasus World Cup.

Estados Unidos: Las mejores montas del jockey de la semana

Para este jueves en el óvalo de Hallandale Beach, el látigo venezolano tiene hasta siete compromisos de montas, y en esta publicación hablaremos de sus mejores oportunidades según el Morning Line.

La primera de ellos, será en la tercera prueba de la programación, donde se disputará un Claiming de $24.500 y el criollo montará a Whirlwind, pensionada de Blake Kelly, la cual tiene una cotización de 3-1.

Luego, en la octava carrera del programa, se disputará un Allowance de $54.000, donde el doble coronado llevará las riendas del purasangre Rockies Balboa del trainer Dale Romans, un tresañero que parte con momio de 5-2 para dicha competencia.

Aunque no es favorito, debemos mencionar el primer compromiso de la jornada de Alvarado, en yunta con el trainer criollo José Francisco D’Angelo, por medio del ejemplar High Leverage, el cual por su pedigrí por medio de su abuelo, Tiznow, puede resultar una agradable sorpresa. Su proporción es de 10-1 de acuerdo a la línea matutina.