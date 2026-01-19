Junior Alvarado gana su primer Stakes de 2026 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del sábado 17 de enero de 2026, durante una jornada de 11 competencias en el hipódromo de Gulfstream Park, el jinete venezolano Junior Alvarado se alzó con la victoria en el Sunshine Sprint Stakes (Black Type), disputado como la penúltima prueba del programa.

Junior Alvarado: Stakes, Gulfstream Park, Florida

La carrera, celebrada en la décima competencia del Championship Meet, estuvo reservada para ejemplares de cuatro o más años en un recorrido de 1.200 metros sobre la arena.

El triunfo fue para el purasangre Damon’s Mound, presentado por el prestigioso entrenador William Mott. El hijo de Girvin en San Antonio Stroll (por Stroll) debutó con éxito en la presente temporada, alcanzando así su séptima victoria en 18 salidas para los colores de Cliff y Michelle Love.

Los parciales de la competencia fueron de 22.89 para los primeros 400 metros y 45.76 para la media milla, cruzando los 1.000 metros en 57.46 y registrando un tiempo total de 1:09.19 para los 1.200 metros.

Damon’s Mound generó dividendos de $2.60 a Ganador, $2.10 al Place y $2.10 al Show. Para Alvarado, esta victoria representó su décima conquista en lo que va de 2026 y la número 19 del meeting tras 109 compromisos cumplidos hasta la fecha.

El barquisimetano tiene firmados nueve compromisos de monta en la cartelera del sábado, fecha en la que se celebrará la Pegasus World Cup. De sus montas, seis serán en eventos selectivos (Stakes), destacando su participación en la prueba principal sobre el ejemplar Poster, bajo el entrenamiento de Eoin Harty.