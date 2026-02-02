¡Último salto del jinete volador! Lanfranco Dettori cumplió con su objetivo tras una gira exitosa con nostalgia

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 1 de febrero, Frankie Dettori, finalizó una de las competencias más laureadas en la historia de este deporte, con la última parte de su gira de despedida con cuatro carreras en Brasil, en la cual alcanzó dos victorias.

Dettori ha tenido un impacto en las carreras que muy pocos jinetes han conseguido, y esta semana, a sus 55 años, se despidió de la silla de montar antes de retirarse permanentemente de las competiciones.

Dettori: Un retiro anunciado con gran satisfacción

Como es conocido, Lanfranco Dettori anunció sus planes de retiro en la Breeders’ Cup del año pasado en Del Mar. En ese momento afirmó que concluiría su carrera en Sudamérica con estas palaras: “Que era uno de sus sueños”.

Dettori, al finalizar su carrera como jinete, asumirá el rol como embajador global de la marca Amo Racing. La despedida sudamericana comenzó en Argentina, donde marcó la primera etapa de la gira con victoria en el hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, el día del Gran Premio Carlos Pellegrini (G1).

Luego, volvió al centro del escenario este mes en Uruguay, en el hipódromo de Maroñas en Montevideo cuando Soy Poronguero, entrenado por Roberto Solanes, consiguió la victoria con el “Jinete volador” en la tanda del Gran Premio José Pedro Ramírez (G1) el 6 de enero.

Luego visitó Perú, sin compromisos de monta, sólo su presencia fue para recibir un homenaje que programó el Jockey Club del Hipódromo de Monterrico.

Hipódromo de La Gavea: Dos victorias sellaron el cierre de una etapa deportiva

Al anticipar su último día como jinete, Frankie Dettori no estaba seguro de si estaría feliz o con lágrimas en los ojos. Al final, fue ambas cosas.

Dettori, recibió una fuerte ovación en el hipódromo de La Gávea, con la estatua del Cristo Redentor desde la cima del Monte Corcovado. Durante los turbulentos 40 años de carrera de Dettori, han vivido muchas cosas juntos, la mayoría maravillosas, y otras horribles. Este último capítulo, como tantos otros anteriores, fue verdaderamente inolvidable.

Que mejor manera para Frankie Dettori, retirarse con una victoria en carrera Grupo 1, tras ganar el Grande Premio Estado do Rio De Janeiro que es la primera gema de la Triple Corona de Brasil.

En su primera victoria, Dettori se posicionó en la parte trasera del pelotón con su primera montura, Speak Alpha, pero se alejó en la recta final y realizó una potente carrera final para ganar fácilmente. El jockey se puso de pie sobre sus estribos y celebró el cruce de meta.

Más de lo mismo ocurrió después de que se encendieron los reflectores en Gavea, donde Dettori dirigió a Bet You Can para ganar el Grande Premio Estado do Rio De Janeiro (G1T). En su última carrera, a bordo de Nidavellir, Dettori terminó tercero.

Lanfranco Dettori, se retira con una carrera excepcional