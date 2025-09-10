Hijo de Norkys Batista da un paso importante en Estados Unidos ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de felicidad es lo que vive el hogar de la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Norkys Batista. Y es que, su único hijo Sebastián ha recibido oficialmente la ciudadanía estadounidense, un paso importante para el jovencito que estudia odontología como su padre.

Celebración

A través de Instagram Norkys, quien participó en el reality de Telemundo “Top Chef VIP”, ha posteado este miércoles 10 de septiembre imágenes y videos de la familia Batista- Luttinger.

Sebastián muy sonriente y elegante ha festejado la ciudadanía con la bandera de Estados Unidos en la mano, y en la compañía de Alexis Goncalves, quien se ha convertida en una figura cercana al joven de tan solo 19 añitos.

Mensaje de la madre

“Extremadamente Orgullosa de ti hijo mío, gracias por cada día recordarme que lo hice y lo he estado haciendo bien como madre, desde que llegaste a mi vida, has sido mi mayor inspiración, mi impulso a seguir y no rendirme”, es el mensaje de Batista en Instagram.

Además, la criolla ha resaltado el carácter, temple y fuerza que ha tenido en la educación de Sebastián para formarlo como un hombre de bien que hoy construye su camino en la carrera de odontología, una pasión que comparte con su padre, Leonardo Luttinger.

No es la primera ocasión que la caraqueña que comenzó su carrera en el Miss Venezuela 1999 como Miss Nueva Esparta, celebra logros de su hijo, en el 2024 vivió la graduación del jovencito en Miami, donde se mostró muy emociona de verlo brillar.