Kyle Schwarber, el segundo Phillie en alcanzar esta cantidad de jonrones en una campaña (+Video)

El slugger de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, disparó este martes su quincuagésimo cuadrangular de la Campaña 2025, en la victoria de su equipo ante los Mets de Nueva York. Compromiso que se disputó en el Citizens Bank Park, casa del conjunto de Pensilvania, ante 41.609 aficionados.

Schwarber se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia —y apenas el 34º en la historia de la MLB- en alcanzar el hito. Asimismo, es apenas el décimo jugador en la historia de la MLB con 50 jonrones, 120 carreras impulsadas y más de diez bases robadas en una sola temporada.

Schwarber bateó 46 jonrones en 2022 y 47 en 2023, las únicas otras temporadas con 40 jonrones en sus 11 años de carrera. Está a solo cinco boletos de alcanzar los 100 por tercera temporada de forma consecutiva.

El batazo de Kyle Schwarber

En la parte baja de la séptima entrada, el antesalista dominicano se presentó al homeplate para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Justin Hagenman. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por uno (1) a favor de los locales.

Con dos out en la pizarra, corredores en las almohadillas y en cuenta de tres malas una buena, Hagenman dejó un cutter de unas 88 millas por hora en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Schwarber no dejaría pasar y haría swing para mandar la esférica a las gradas del jardín izquierdo-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Kyle Schwarber tuvo una velocidad de salida de 110.4 millas por hora y recorrió 437 pies de distancia.

Sus números

Kyle Schwarber se encuentra en su décima primera temporada en Las Mayores, cuarta con el conjunto de Pensilvania. El slugger tiene un promedio vitalicio de .231, con 1035 hits, 334 jonrones y 775 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .240/.364/.562 (Avg/Obp/Slg); en 541 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 130 imparables, 50 cuadrangulares, anotado 99 e impulsado 123. Ha recibido 95 boletos y se ha ponchado en 170 ocasiones.