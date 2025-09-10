¡Joyita! Fernando Tatís Jr. volvió a lucir con el guante por cuarta vez en la temporada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., demostró este martes por qué es candidato al Guante de Oro en su posición en la Liga Nacional año tras año; no solo por los lances a las bases, sino también por sus dotes a la defensiva.

La atrapada de Tatís Jr.

Corría la parte alta de la cuarta entrada, cuando el receptor de los Rojos de Cincinnati, Tyler Stephenson, llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho Michael King. En ese instante, el compromiso se encontraba dos (2) a cero (0).

Acto seguido, King dejó una recta de 93 millas por hora alta en la zona de strike, pitcheo que Stephenson no dejaría pasar y conectó a lo profundo del jardín derecho. Por las dimensiones del batazo, parecía que el mismo iba a caer en las gradas, sin embargo, no contaban con la presencia de Fernando Tatís Jr.

El patrullero dominicano corrió a lo más profundo del Petco Park, casa de los californianos, para tomar la bola justo en la barda del jardín derecho, luego de dar un salto para robarle el cuadrangular a Stephenson, chocar contra la pared y caer sentado justo en la parte baja de la misma.

No es la primera atrapada de este tipo que realiza Tatís Jr. en esta temporada. Fue la cuarta vez en los últimos 27 juegos en Petco Park que Tatis le ha quitado un jonrón a un bateador rival.

La racha de robos de jonrones de Tatis comenzó con una atrapada el 8 de julio que le quitó uno al entonces toletero de los Diamondbacks, Josh Naylor. Le quitó otro a Mark Vientos de los Mets el 28 de julio, antes de robarle a Rafael Devers de los Giants el 20 de agosto.

Los números

Fernando Tatís Jr., de 26 años de edad, es un campocorto natural, pero aprendió a jugar en el jardín derecho. En la temporada 2023, se alzó con el Guante de Oro y Guante de Platino, como el mejor defensor en su posición.

En esta 2025, en 139 encuentros como defensor de la pradera derecha, ha realizado cuatro asistencias y ha cometido solo tres errores, para un porcentaje de fildeo de .991.