Así funcionarán los bancos en Venezuela durante el próximo lunes 15 de septiembre

De acuerdo con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los bancos en Venezuela modificarán su dinámica de atención el próximo lunes 15 de septiembre. La medida responde a la celebración del “Día de la Virgen de Coromoto”, considerada patrona del país, por lo que las agencias no ofrecerán servicios presenciales en sus taquillas.

Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los clientes podrán realizar diversas operaciones de forma digital o automática. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran:

Cajeros automáticos para retiros y consultas.

Banca en línea para transferencias y pagos de servicios.

Atención telefónica para resolver dudas o coordinar operaciones.

Calendario Bancario 2025 en Venezuela

Sudeban puso a disposición del público el Calendario Bancario 2025, el cual permite conocer con antelación los días feriados y los ajustes en los horarios de atención, este documento es esencial para organizar trámites financieros y evitar retrasos en pagos o transferencias programadas.

El cierre de los bancos se debe a la conmemoración de la Virgen de Coromoto, dicha festividad se celebra oficialmente el 11 de septiembre para recordar la coronación canónica de la Virgen como patrona de Venezuela en 1952, y su aparición ocurrió en 1652. La devoción a esta figura mariana supera los 370 años, y la fecha es considerada de gran importancia nacional.

Recomendaciones para los ciudadanos

Sudeban recomienda a los usuarios planificar sus operaciones con anticipación, especialmente aquellas que dependen de atención presencial. Las alternativas digitales permiten: