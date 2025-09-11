Fuerte explosión sacude al Zulia y mantiene en alerta a la población este 11 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este jueves fue interrumpida por un estruendo que estremeció a los habitantes de la Zona Industrial II, en la zona sur de Maracaibo y el municipio San Francisco. La fuerte explosión sacudió al Zulia y mantiene en alerta a la población este 11 de septiembre, generando pánico entre vecinos y comerciantes que salieron de sus casas y negocios para resguardarse.

Aunque se desconocen las causas exactas del suceso, se informó que la explosión se habría producido en el almacén de una empresa de fuegos artificiales. Este tipo de instalaciones representan un riesgo debido al uso de pólvora y otros materiales altamente inflamables, lo que podría explicar la magnitud del estallido.

Vecinos tanto en San Francisco como en Maracaibo aseguraron que sintieron cómo vibraban las paredes y ventanas de sus viviendas y escucharon el ruido como si se tratara de un sismo, lo que aumentó la alarma en la zona.

Un gran despliegue de ambulancias, patrullas policiales y unidades de bomberos llegó rápidamente al lugar. Las autoridades procedieron a acordonar el área, evacuar a los trabajadores y controlar posibles focos de incendio para evitar nuevas detonaciones de esta gran magnitud.

Hasta el momento no se han registrado víctimas mortales, sin embargo, algunas personas resultaron heridas por el impacto de vidrios y objetos desprendidos, así como viviendas destruidas y vehículos incendiados.

Los zulianos se mantienen atentos a un balance oficial que confirme las causas exactas de la explosión y las medidas preventivas que se aplicarán. Se espera que en las próximas horas se ofrezca información sobre inspecciones en otras empresas de pirotecnia para evitar que se repita un accidente similar.

Noticia en desarrollo...