Sistema Patria: Monto del Ingreso por Guerra Económica para trabajadores públicos en septiembre

El Sistema Patria podría pagar entre el 12 y el 13 de septiembre el Ingreso por Guerra Económica para los empleados activos de la administración pública, dicho beneficio se mantiene como una ayuda económica mensual importante para este sector.

No obstante, en esta ocasión, el pago llega con un ajuste en el monto en bolívares en comparación con agosto. Para septiembre, los trabajadores recibirán aproximadamente Bs 18.900, cifra que equivale a 120 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), esta actualización está indexada al precio del dólar para evitar la pérdida de valor del beneficio.

Fechas para jubilados y pensionados

El cronograma de pagos no solo incluye a los trabajadores activos, sino también a otros grupos beneficiados:

Jubilados sin cestaticket , cobrarían el miércoles 17 de septiembre un monto equivalente a 112 dólares.

Pensionados IVSS y Amor Mayor, recibirián su pago el lunes 22 de septiembre, por 50 dólares indexados a la tasa oficial.

Cómo cobrar los bonos

Para acceder al beneficio, el único requisito es estar registrado en la plataforma Patria. El retiro de fondos se realiza en pocos pasos: