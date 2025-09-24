Un venezolano y un dominicano batallan por el liderato de juegos salvados (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

El final de la temporada regular de las Grandes Ligas está a la vuelta de la esquina. En tan solo unos días, conoceremos oficialmente a los 12 equipos que batallarán en la postemporada por la posibilidad de ser campeones de la Serie Mundial, y además, conoceremos también a los líderes definitivos de las diferentes estadísticas individuales.

Una de las más importantes y que siempre causa interés en lo que al pitcheo se refiere, es la de juegos salvados, que en esta ocasión tiene a un venezolano como protagonista clave: Robert Suárez. El relevista de los Padres de San Diego vive un momento de forma espléndido, al punto de que se convirtió en tan solo el tercer criollo en la historia en alcanzar al menos 40 rescates en una misma campaña.

Sin embargo, a pesar de su campaña dorada con el equipo californiano, Robert Suárez no es el lider en salvamentos en las Grandes Ligas, ya que en este momento lo supera el dominicano Carlos Estévez, de los Reales de Kansas City, con quien vivirá una dura batalla codo a codo en estos últimos compromisos del año.

Robert Suárez vs Carlos Estévez

Y es que, si habrá batalla entre estos dos impresionantes cerradores, es justamente porque la distancia entre ellos es mínima. Antes de que inicie la jornada del miércoles 24 de septiembre, Carlos Estévez lidera este renglón con 41 rescates, mientras que el venezolano Robert Suárez tiene 40.

Eso sí, se puede decir que, en esta lucha, el dominicano llegará con ventaja, no solo por tener un juego salvado más, sino también por el hecho de que a los Reales de Kansas City les restan cinco juegos por disputar, y a los Padres de San Diego solo les quedan cuatro, por lo que Estévez debería tener a priori más oportunidades de vivir otra situación de rescate.

A los Padres de San Diego les queda un juego ante Milwaukee, y una serie de tres compromisos contra Arizona. Por su parte, los Reales de Kansas City tienen en el horizonte par de compromisos ante Angelinos de Los Ángeles, y una serie final de tres ante los Atléticos. Por supuesto, los focos estarán puestos en ver quién ganará la batalla entre Robert Suárez y Carlos Estévez.