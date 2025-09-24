Fútbol Español

El Chiringuito de Jugones prepara programa especial por el derbi madrileño

Este sábado 27 de septiembre se vivirá una cita imperdible por Meridiano Televisión con El Chiringuito de Jugones

Por Meridiano

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 02:27 pm
Atlético de Madrid vs Real Madrid / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

 

El Chiringuito de Jugones ofrecerá un programa especial con la cobertura del derbi madrileño Atlético de Madrid vs Real Madrid en una edición especial de El Derbi de Madrid. La transmisión será en exclusiva por Meridiano Televisión a las 9:30p.m.

El derbi madrileño

Vuelve uno de los duelos más emocionantes de la temporada de LaLiga EA Sports. El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán en un nuevo capítulo de su rivalidad histórica. Al tratarse de la Jornada 7, este primer enfrentamiento entre ambos adquiere una vital importancia para las aspiraciones tanto de colchoneros como merengues.

La cita futbolística se disputará en el Riyadh Air Metropolitano, escenario donde se vivirá el choque de ida del Derbi de Madrid 2025/26. Los seguidores venezolanos podrán sintonizar El Chiringuito de Jugones exclusiva, con debates, análisis, opiniones y la pasión que caracteriza al programa liderado por Josep Pedrerol.

https://www.instagram.com/p/DO7HKq1ApVD/

Meridiano Televisión sigue siendo referencia dentro y fuera de nuestras fronteras al mantener los derechos exclusivos de transmisión de este programa futbolero.  Los televidentes podrán acceder al canal por señal abierta gratis, así como en HD por InterGo, Simpleplus y NetUno Go

No te pierdas este sábado El Chiringuito de Jugones del Derbi madrileño entre Atlético de Madrid y Real Madrid, acompañado por los tertulianos más polémicos. Sintoniza Meridiano Televisión a las 9:30p.m. y no te lo pierdas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada La vinotinto
Miércoles 24 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol Español