Mira los números de Luis Arráez en Postemporada de MLB

La 'Regadera' volverá a los Playoffs por tercera temporada consecutiva, segunda con los Padres de San Diego

Por Humberto Mendoza
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 11:14 am
Luis Arráez jugará su cuarta Postemporada en MLB
Aunque no presenta estadísticas sobresalientes y no liderato a los bateadores de su liga en promedio al bate, Luis Arráez se consolidado como una pieza clave para que los Padres de San Diego estén asegurado en la Postemporada2025 de las Grandes Ligas.

El primera base empató las acciones en el partido donde los frailes sellando a boleto a octubre. El venezolano regresará a los Playoffs de la MLB, instancia que ha conocido en cuatro de las siete campaña de por vida que lleva en Las Mayores. El nativo de San Felipe ya le tocó participar en el venidera mes con el uniforme de los Mellizos de Minnesota y Marlins de Miami.

Será la segunda oportunidad consecutiva como defensor de la franquicia californiana. Además de eso, el inicialista tendrá la posibilidad de mejorar sus registros vitalicios en Postemporada, tomando en cuenta que no ha sido el mismo bateador que ha ganado hasta tres títulos de bateo en la ronda regular.

Números de Luis Arráez en Postemporada

La figura de los frailes descargó su octavo vuelacerca de la temporada en la jornada de este martes por la noche, que terminó en victoria por blanqueada de su equipo (7-0) ante Cerveceros de Milwaukee. Luis Arráez tuvo una presentación notable a la ofensiva tras ligar de 3-2 con jonrón, par de remolcadas y dos anotadas.

Su desempeño con el madero podría significar como un abreboca de lo que puede ser una participación en la venidera Postemporada de las Grandes Ligas. El primera base cuenta con promedio al bate de .232, 13 hits, cuatro dobletes, una impulsada, cinco anotadas y un OPS de .563 en 14 juegos de por vida en las mencionadas instancias.

Claramente, no son las estadísticas que ha reflejado el pelotero venezolano en su recorrido en MLB, por lo que tendrá grandes oportunidades de implementar sus registros en otra participación con serias intenciones de aspirar a su primer anillo en el mejor béisbol del mundo.

TEMAS DE HOY:
